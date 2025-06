Pietro Bitetti è il nuovo sindaco di Taranto

3 minuti per la lettura

Pietro Bitetti al ballottaggio ha sconfitto il candidato di liste civiche e centrodestra Francesco Tacente diventando il nuovo sindaco di Taranto.

Pietro Bitetti, candidato del centrosinistra e di alcune liste civiche, è il nuovo sindaco di Taranto. Bitetti è al 54,36% delle preferenze, inseguito dal candidato del centrodestra, Checco Tacente, al 45,64%.

BITETTI SINDACO, LE CONGRATULAZIONI DI BOCCIA



Uno dei primi a congratularsi con Bitetti è stato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia: «Il voto del ballottaggio conferma che la scelta di candidare Piero Bitetti a Taranto è stata una scelta vincente che ha permesso di unire uno schieramento largo per il governo della città. Ora è necessario e urgente mettersi al lavoro per aiutare la città che, grazie anche alla confusa gestione della vicenda Ilva da parte del governo, vive una fase incerta e difficile, che tocca la vita di migliaia di lavoratori. Sono convinto che la nuova amministrazione saprà tutelare gli interessi di tanti tarantini e lavorare per il rilancio di una città importante per l’economia e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno».

LE PRIME DICHIARAZIONI DI BITETTI SINDACO

«Abbiamo una squadra pronta, fatta di persone esperte e determinate, che si metterà subito al servizio della città. L’obiettivo è chiaro: riportare Taranto nel posto che le spetta, restituirle dignità, slancio e protagonismo. Grazie a chi ha creduto in noi. Ora inizia il futuro». Così sulla pagina facebook della campagna elettorale, Piero Bitetti, neo eletto sindaco di Taranto, della coalizione del centrosinistra.

«Questa è la vittoria di una città che ha scelto la coerenza, la serietà e i valori di una coalizione solida e unita – continua – I cittadini di Taranto hanno premiato un progetto politico credibile, costruito con passione e con rispetto per la complessità dei problemi che viviamo ogni giorno».

«La gioia è grande, ma è ancora più forte il senso di responsabilità che sento in questo momento. Taranto – conclude Bitetti – merita una stagione nuova, fatta di ascolto, competenza e concretezza».

EMILIANO, VINTO APPUNTAMENTO ELETTORALE PIù IMPORTANTE D’ITALIA

«Il centrosinistra ha vinto le elezioni a Taranto, probabilmente l’appuntamento elettorale più importante d’Italia. Qui si dimostrava la capacità del centrosinistra, del fronte progressista, di governare le grandi crisi industriali, di coniugare l’innovazione tecnologica e il superamento della obsolescenza energetica con la salute delle persone. Ed è qui che Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, dimostreranno che sono capaci di governare l’Italia». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commentando l’elezione al ballottaggio di Piero Bitetti sindaco di Taranto.

CHI È PIETRO BITETTI NEO SINDACO DI TARANTO

Bitetti, il nuovo sindaco di Taranto, ha 51 anni e lavora come dirigente nell’azienda di famiglia. Ha alle spalle già una lunga carriera politica in comune e in provincia: ha fatto l’assessore comunale, il consigliere delegato in provincia, il consigliere comunale e fino allo scorso 7 novembre, quando è stata votata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, è stato presidente del consiglio comunale. Nel 2017 si era già candidato sindaco con sette liste civiche collocabili nell’area del centrosinistra, ma aveva ottenuto solo l’8,19 per cento dei voti.

A queste elezioni era sostenuto da una coalizione ampia, composta da otto liste: Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialismo XXI-Possibile, Per Bitetti, Demos, Unire Taranto, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico