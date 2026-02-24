Taranto, eletto il primo sindaco dei ragazzi e ragazze

1 minuto per la lettura

Antonio Faggioni, liceale dell’Aristosseno, è il primo sindaco dei ragazzi di Taranto. Chiede più ascolto e interventi sulla mobilità urbana.

TARANTO – Si è insediato ufficialmente oggi, 24 febbraio 2026, il primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Taranto, segnando una tappa storica per la partecipazione democratica dei giovani ionici. Al termine di una votazione serrata tra i banchi dell’aula consiliare, Antonio Faggioni, studente del liceo “Aristosseno”, è stato eletto Sindaco con 18 preferenze su 40 votanti, superando un’agguerrita platea di altri otto candidati.

Ad affiancare Faggioni nel ruolo di vicesindaci saranno Asia Guarino (scuola “Vittorino da Feltre”) e Niccolò Cervellera (liceo “Quinto Ennio-Ferraris”), entrambi eletti con 5 voti. L’iniziativa, frutto di un lavoro sinergico tra la Presidenza del Consiglio comunale, le Commissioni consiliari e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, ha coinvolto tanti studenti, circa 9.600 studenti tra scuole superiori ed enti di formazione. 63 erano i candidati iniziali. 40 invece i consiglieri eletti per comporre l’assemblea.

ELETTO A TARANTO IL SINDACO DEI RAGAZZI, IL MESSAGGIO AL SINDACO BITETTI: «METTETEVI NEI NOSTRI PANNI»

Visibilmente emozionato, il neo-eletto Faggioni ha subito delineato la sua visione di politica come servizio: «La politica è voler fare per gli altri. Sono felice della fiducia dei miei coetanei. Al sindaco Bitetti consiglierei di mettersi un po’ più nei nostri panni ogni tanto: serve migliorare l’ascolto dei giovani e intervenire sulla mobilità urbana, che oggi rende ogni spostamento un’impresa». Il sindaco Rinaldo Melucci (rappresentato dal presidente Bitetti) ha accolto con entusiasmo l’insediamento, definendolo un traguardo prezioso per l’intera comunità: «I ragazzi hanno una visione del mondo diversa e propositiva. Ci possono dare quel contributo che a noi manca per leggere la realtà con i loro occhi. La porta del Comune resterà sempre aperta per le loro istanze».