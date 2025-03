Decreto ex Ilva è legge: approvato dalla Camera. Stanziati 400 milioni

1 minuto per la lettura

La Camera approva il decreto legge ex Ilva con 140 sì: stanziati 400 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, prelevati dal patrimonio di Ilva in amministrazione straordinaria. Un passo cruciale per il futuro del sito di Taranto.

ROMA- La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al decreto sull’ex Ilva di Taranto, approvando il testo licenziato dal Senato senza apportare modifiche. Il decreto è dunque convertito in legge. La votazione ha visto 140 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento prevede l’incremento delle risorse che l’amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. può trasferire all’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia s.p.a., fino a un massimo di 400 milioni di euro.

Queste risorse provengono dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria e sono versate in un apposito patrimonio destinato. L’approvazione del decreto legge rappresenta un passo importante per il futuro dell’ex Ilva di Taranto, un sito di importanza strategica per l’industria siderurgica italiana, ma che negli anni ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui questioni ambientali e finanziarie.