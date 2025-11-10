Be Green Film Festival, tre giorni di cinema e sostenibilità nel Tarantino

2 minuti per la lettura

Be Green Film Festival: a Crispiano il cinema si fa verde, giovane e ribelle. Dal 13 al 15 novembre il grande schermo racconta la sostenibilità. Tre giorni di proiezioni, incontri e concorsi internazionali per esplorare le sfide ambientali e sociali contemporanee.

CRISPIANO (TARANTO) – Quando il cinema diventa lente d’ingrandimento per osservare il mondo e motore per immaginare un futuro più sostenibile, nasce un evento come il Be Green Film Festival. Dal 13 al 15 novembre, il cinema comunale di Crispiano ospiterà la quarta edizione di una rassegna che, in pochi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama culturale pugliese, coniugando arte, impegno sociale e innovazione giovanile.

Be Green Film Festival, tre giorni di cinema e sostenibilità

Promosso da Armamaxa, Comune di Crispiano e Circolo Arci “Mariella Leo”, con il sostegno della Regione Puglia, il festival è diretto da Gaetano Colella e Andrea Simonetti, che hanno trasformato l’evento in un laboratorio creativo e partecipativo. Al centro della manifestazione c’è la Be Green Factory, progetto di produzione e attivismo giovanile che coinvolge decine di ragazzi in ogni aspetto dell’organizzazione: dalla gestione tecnica alla promozione, dalla logistica alla progettazione dei contenuti. La scelta dei temi di quest’anno – dalle emergenze ambientali alle disuguaglianze sociali, fino alla comunicazione nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale – è frutto di un percorso condiviso con i giovani partecipanti, sottolineando l’attenzione del festival alla formazione e all’attivismo culturale.

Il programma

Il festival si aprirà il 13 novembre con la proiezione di Tutto quello che resta di te di Cherien Dabis, un film che esplora con sensibilità le questioni di identità, memoria e resilienza. La serata inaugurerà anche la Notte Monsters, in collaborazione con il Monsters – Fantastic Film Festival, in cui il cinema fantastico diventa strumento per riflettere sulle “sfide mostruose” della contemporaneità.

Tra gli ospiti di questa edizione spiccano Angelica Massera, Edoardo Winspeare, Giorgia Lepore e Azzurra Martino, che guideranno incontri, talk e masterclass. L’unico appuntamento a pagamento sarà la masterclass di recitazione di Martino; tutti gli altri eventi rimangono gratuiti e aperti al pubblico, confermando l’attenzione del festival alla diffusione della cultura cinematografica come bene comune.

Due concorsi internazionali completano la rassegna, dedicati ai cortometraggi di animazione e di finzione, con giurie miste di professionisti e studenti, sottolineando il dialogo continuo tra esperienza e formazione, tra qualità artistica e innovazione.

La narrazione visiva incontra riflessione critica e impegno sociale

Il Be Green Film Festival si propone così come un osservatorio sul cinema contemporaneo e sulle tensioni del nostro tempo, dove la narrazione visiva incontra riflessione critica e impegno sociale. Tre giorni per respirare cultura e discutere di ambiente. Un laboratorio di idee, uno spazio in cui storie, emozioni e visioni si intrecciano per raccontare il presente e immaginare un futuro più consapevole e sostenibile. Tre giorni in cui Crispiano diventa un set collettivo, una piccola capitale del cinema sostenibile, dove i sogni verdi corrono veloci come una pellicola.