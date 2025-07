2 minuti per la lettura

Torna “Portici d’Estate” a Martina Franca con un premio alle eccellenze italiane e internazionali sotto le stelle.

MARTINA FRANCA (TARANTO) – Dopo oltre trent’anni di storia, torna con una veste rinnovata uno degli eventi più amati della città: Portici d’Estate, la manifestazione ideata nel 1991 da Antonio Rubino, è pronta a riaccendere i riflettori sul cuore barocco di Martina Franca. Quest’anno, il ritorno segna anche un nuovo inizio: il 10 agosto 2025 debutta ufficialmente il “Portici d’Estate International Award”, un premio dedicato alle eccellenze italiane e internazionali nei campi della cultura, dell’arte, dello spettacolo, dell’imprenditoria e del giornalismo.

Piazza Plebiscito si trasformerà per una notte in un teatro sotto le stelle, sullo sfondo incantevole del sagrato della Basilica di San Martino, tra i più belli d’Italia. A impreziosire l’atmosfera, le luci firmate da Francesco Chiurlia (Ampli Sud), in un allestimento scenografico che renderà omaggio alla Notte di San Lorenzo, tra desideri e magia.

Martina Franca si prepara a brillare con “Portici d’Estate International Award”

A condurre la serata sarà la showgirl Matilde Brandi, accompagnata dalla madrina d’eccezione Violante Placido, attrice e artista tra le più versatili del panorama italiano. Momento musicale clou con Gianmarco Carroccia, interprete di grande sensibilità, che porterà in scena “Emozioni”, un omaggio sentito e potente al repertorio di Lucio Battisti e Mogol.

Il Portici d’Estate International Award vuole essere più di un premio: è un riconoscimento al merito, alla creatività e al talento, ma anche un messaggio forte di rinascita culturale e identitaria per Martina Franca. Un evento gratuito, patrocinato dal Comune di Martina Franca – Assessorato al Turismo, che celebra l’eleganza della tradizione con lo sguardo rivolto al futuro. La serata si concluderà con un brindisi collettivo: “Calici sotto le stelle”, perché ogni eccellenza ha bisogno di un cielo dove brillare.