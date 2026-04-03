Medimex 2026: a Taranto 5 giorni tra pop e punk

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Nuova edizione del Medimex 2026, a Taranto cinque giornate intense tra concerti internazionali, panel, tavole rotonde ed eventi formativi. Ecco il programma

L’annuncio della nuova edizione del Medimex ci porta una brezza di estate nonostante le temperature di una primavera più che altro invernale. Dal 17 al 21 giugno si prospetta un cinque giorni ricco di eventi quest’anno all’insegna del pop e del punk. Come spiegato dalle parole di Cesare Veronico, coordinatore artistico Puglia Sounds/Medimex.

“L’edizione di quest’anno ruota intorno a due espressioni artistiche apparentemente in contrasto ma in realtà con tanti punti in comune: la Cultura Pop e il Punk. La Pop Culture e il Punk sono stati due potenti acceleratori culturali. Entrambi immediati, anti-elitari, democratici, provocatori, iconografici.”

“Un evento che negli anni è diventato un appuntamento fisso cha la Regione Puglia e Taranto lanciano agli appassionati di musica di tutta Europa, grazie ad una programmazione di respiro internazionale.” afferma il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.

DUE GIORNI DI MUSICA INTERNAZIONALE

Saranno due le serate di grande musica internazionale in programma sulla rotonda del lungomare di Taranto. Sabato 20 giugno arrivano i Pet Shop Boys con “Dreamworld – The Greatest Hits Live”. Il duo delle meraviglie presenta un live show immersivo e tecnologico che il The Times ha consacrato come “lo spettacolo pop più affascinante dell’anno”. Nella stessa serata sul palco anche Agents of Time, formazione elettronica pugliese, composta dai producer Andrea di Ceglie e Luigi Tutolo, che dal 2013 si è esibita nei principali festival e dancefloor mondiali e ha remixato un brano di The Weeknd.

Domenica 21 giugno sono previsti tre concerti. Il Medimex celebra i 50 anni del punk con NYC Redux Band playing the music of Ramones, anteprima mondiale, produzione originale del Medimex a cura di Marc Urselli. I brani del disco omonimo di debutto dei Ramones verranno reinterpretati da un supergruppo di musicisti della scena statunitense. Brian Chase (Yeah Yeah Yeahs), Sami Yaffa (Michael Monroe, Joan Jett), Steve Conte (New York Dolls), Kid Congo Powers (ex-Bad Seeds), Luis Accorsi (Toxic Tito), Eugene Hutz (Gogol Bordello), Victoria Espinoza (Puzzled Panthers/Gogol Bordello) e Tammy Faye Starlight. Tornano al Medimex, dopo l’indimenticabile concerto del 2017 a Bari, gli Slowdive, band britannica imprescindibile per gli appassionati di shoegaze. E infine Suede, capostipiti del britpop a Taranto per presentare i brani più celebri del loro repertorio e l’osannato Antidepressants, ultimo disco pubblicato nel 2025.

SHOWCASE, PANEL, TAVOLE ROTONDE E FORMAZIONE

Prevista anche una programmazione di showcase – selezionati attraverso una call pubblica disponibile sul sito web medimex.it – per presentare i progetti più interessanti della nuova scena musicale pugliese e nazionale. Anche quest’anno la manifestazione si avvale della consulenza artistica, a titolo gratuito, di Antonio Diodato (Diodato) e Michele Riondino che affiancano il coordinatore artistico Cesare Veronico.

Presenti anche le attività professionali e di networking per facilitare l’incontro tra il settore musicale pugliese e rappresentanti del music business italiano. In programma panel, tavole rotonde, masterclass in collaborazione con alcuni tra i principali network musicali italiani: Assomusica, Keepon Live, I-Jazz, Italia Jazz Club Rete Italiana World Music e Desk Italia Europa Creativa. Inoltre attività formative con Medimex Music Factory rivolta ad autori, produttori e compositori e un appuntamento, novità assoluta, dedicato alla cultura Hip Hop con laboratori su scrittura, composizione e graffiti. Ai Ramones e ai cinquant’anni del punk sono dedicati un’importante mostra fotografica e il video mapping, che approfondisce il legame tra il punk e il pop. Il programma completo sarà annunciato nel dettaglio nel corso delle prossime settimane, aggiornamenti costanti sono disponibili sul sito web medimex.it.

Medimex, International Festival & Music Conference è promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale Puglia Sounds, intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027 nel quadro dell’accordo tra Puglia Culture e Regione Puglia Sezione Turismo, evento realizzato in collaborazione con Ministero del Turismo – Fondo Unico Nazionale Turismo, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.