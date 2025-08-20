“20 anni di una nuova vita”, Giusy Versace a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Saranno vent’anni, venerdì 22 agosto, dal terribile incidente stradale sulla Salerno Reggio Calabria in cui Giusy Versace perse le gambe. Un trauma che non ha mai avuto il significato di una resa, bensì di rinascita e di un nuovo e straordinario percorso di vita che negli anni l’ha vista protagonista in moltissimi ambiti. Dall’atletica leggera, dove ha collezionato 11 titoli italiani, un argento e un bronzo europei e la finale sui 200 metri alla Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016, alla televisione che l’ha vista diventare la prima donna senza gambe a vincere un’edizione di ‘Ballando con le Stelle’ (2014) e successivamente condurre ‘La Domenica Sportiva’ (2015) e la trasmissione ‘Alive’. E poi c’è stata la Versace scrittrice, prima impegnata con la sua autobiografia “Con la testa e con il cuore si va ovunque” (best seller Mondadori) e poi autrice del libro illustrato per ragazzi “Wondergiusy”, oggi anche audiolibro. E infine la Versace parlamentare che ha solcato prima gli scranni della Camera (2018-2022) e attualmente quelli del Senato.

La sua straordinaria storia sarà raccontata al pubblico domenica 24 nella cornice dell’Arena Civica di Reggio Calabria (Lungomare Italo Falcomatà), nel corso di una serata dal titolo “20 anni di nuova Vita”. Una sorta di viaggio attraverso parole, immagini e testimonianze, arricchito da un momento teatrale tratto dallo spettacolo ispirato al libro autobiografico “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, condotta dal regista Edoardo Sylos Labini e con la partecipazione del cantautore e musicista Daniele Stefani e del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, suo partner in “Ballando con le Stelle”. La serata, con inizio alle ore 21.45 e ingresso libero, è patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di Reggio Calabria.

