25 aprile, La Russa: non sorpreso da incidenti, capitano da anni

Milano, 27 apr. (askanews) – “Non mi ha sorpreso che anche quest’anno nei cortei ci siano stati incidenti, capita da diversi anni”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, in una intervista al Tg3.

Alla domanda sulla dichairazione della presidente del Consiglio, che non ha citato l’episodio degli spari contro gli esponenti dell’ANPI a Roma, La Russa ha risposto: “Tutte le violenze sono esecrabili. Non ho memoria di quello che abbia detto esattamente Giorgia Meloni, io nella mia dichiarazione le ho citate tutte le violenze tutte ugualmente esecrabili, anche se ce n’è più gravi e meno gravi”.