5 Stelle Euro NCAP per la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

ROMA (ITALPRESS) – La Mazda MX-30 e-Skyactiv in configurazione R-EV ibrida plug-in ha ricevuto la valutazione massima cinque stelle da Euro NCAP. Gli eccellenti risultati della versione elettrica a batteria MX-30 e-Skyactiv EV2 testata nel 2020 ora si applicano ufficialmente anche alla sua nuova derivata ibrida plug-in. Entrambe le varianti della MX-30 ottengono punteggi notevoli in tutte e quattro le categorie di test Euro NCAP: Occupante adulto – 91%, Occupante bambino – 87%, Utente stradale vulnerabile (sicurezza dei pedoni) – 68% Tecnologie di assistenza di sicurezza alla guida – 73%. Inoltre, hanno ottenuto il punteggio massimo nei test di impatto laterale, nonchè la massima valutazione per le prestazioni di sicurezza nei crash test riferiti ai bambini di 6 e 10 anni sia per l’impatto frontale che per quello laterale. La MX-30 è stata la prima Mazda a ottenere una valutazione complessiva di cinque stelle secondo le più rigorose valutazioni di resistenza agli urti Euro NCAP introdotte nel 2020, con una maggiore enfasi sulla protezione degli occupanti, sulla protezione post-collisione e sulla tecnologia avanzata di assistenza alla guida.

Queste eccellenti prestazioni sono il risultato di tre fattori chiave: la più recente architettura Skyactiv del veicolo che offre una scocca ad alta rigidità ma leggera in grado di assorbire gli urti. Un’ampia gamma di avanzate tecnologie di sicurezza i Activsense che aiutano i conducenti a identificare i potenziali rischi e a ridurre la probabilità di danni o lesioni. Elevati standard di protezione dei pedoni che mitigano l’impatto in caso di collisione con gli utenti stradali vulnerabili.

La nuova serie ibrida plug-in di Mazda offre ai clienti gli stessi valori della MX-30 totalmente elettrica, offrendo allo stesso tempo nuovi modi di utilizzare una vettura come veicolo elettrico a batteria. Con una batteria da 17,8 kWh, la e-Skyactiv R-EV ha un’autonomia esclusivamente in elettrico di 85 km nel ciclo combinato, che diventano 110 km in caso di utilizzo prettamente urbano. Grazie all’esclusiva tecnologia del motore rotativo di Mazda, il nuovissimo motore a benzina monorotore da 830 cm³ funge da generatore per consentire viaggi su lunghe distanze senza ansie per l’autonomia o per la ricarica. Senza alcun collegamento meccanico tra il motore endotermico e le ruote, l’unità rotativa agisce semplicemente da generatore, assicurando che la MX-30 e-Skyactiv R-EV si muova sempre tramite il motore elettrico per offrire un’esperienza di guida EV senza soluzione di continuità.

Con oltre mezzo secolo di esperienza nello sviluppo dei motori rotativi, Mazda ha scelto per questa applicazione il propulsore rotativo grazie alla sua capacità unica di produrre la potenza necessaria con una unità compatta, leggera e facilmente integrabile. Il motore rotativo è posizionato efficacemente nel vano motore accanto al generatore e al motore elettrico ad alta potenza. La combinazione di una batteria da 17,8 kWh e di un serbatoio del carburante da 50 litri crea un esclusivo ibrido plug-in di serie adatto anche alle lunghe percorrenze, mentre l’emissione di CO2 WLTP di soli 21 g/km garantisce prestazioni ambientali ai vertici della categoria. Un elemento di design straordinario della MX-30 sono le porte Freestyle, un legame storico con la Mazda RX-8 del 2003. Tuttavia, ciò non influisce negativamente sulla sicurezza. In effetti, “l’analisi dell’elemento di schiacciamento deformato dal test frontale disassato ha indicato che la struttura della MX-30 non genera un rischio elevato per gli occupanti di un veicolo soggetto ad un impatto frontale disassato”, hanno affermato i tester. “Sia nel test della barriera laterale che rappresentava una collisione con un altro veicolo, sia nel più grave impatto con un palo laterale, la protezione di tutte le aree critiche della carrozzeria è risultata buona e l’auto ha ottenuto il massimo punteggio per questi due test”. Dopo la sua anteprima mondiale di gennaio al Motor Show di Bruxelles, la Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV sarà in vendita in tutta Europa più avanti nel corso dell’anno.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

(ITALPRESS).