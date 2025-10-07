X
7 ottobre, Conte: pagina buia ma nessuna indulgenza sul genocidio

| 7 Ottobre 2025 14:31 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 ott. (askanews) – “Lo abbiamo denunciato subito e abbiamo prontamente espresso la nostra solidarietà alle comunità ebraiche, alle famiglie delle vittime e degli ostaggi, che vanno liberati: il massacro del 7 ottobre di due anni fa da parte di Hamas è stata una pagina buia da condannare fermamente. Ma questo – lo ribadiamo – non ci ha mai spinto a indulgere di fronte a una reazione da parte del Governo israeliano che, sin dall’inizio, è apparsa sproporzionata e platealmente criminale, che nel corso del tempo è tramutata in massacro sistematico sino a rivelare un chiaro intento genocidario, di fronte a cui l’Europa e il Governo italiano hanno colpevolmente continuato a girarsi dall’altra parte senza mettere in campo tutte le misure e le azioni necessarie per contrastare l’azione di Netanyahu”. Lo dichiara in una nota Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

