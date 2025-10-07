X
7 ottobre, Tajani: prima reazione Israele giustificata, poi non più

| 7 Ottobre 2025 18:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine dell’apertura dei lavori della XII Conferenza Italia – America Latina e Caraibi in programma oggi, ha ricordato quanto avvenuto in “quella dannata notte” del 7 ottobre 2023. “Tutto è iniziato in quella dannata notte e adesso bisogna cercare, nel ricordo delle vittime, di concludere una guerra che ha provocato, dopo il sette ottobre, una reazione giustificata di Israele, ma poi la reazione di Israele è divenuta ingiustificata”.

