8 marzo, Urso: Italia prima in Europa per numero imprese femminili

Roma, 8 mar. (askanews) – “Le donne sono il motore dell’impresa.

L’Italia, infatti, si attesta come il primo Paese in Europa per numero di imprenditrici: oltre 1,3 milioni di imprese femminili, pari al 23% del totale, superando Germania, Francia e Spagna. Anche nell’innovazione, il protagonismo femminile è sempre più evidente, con quasi 2.000 start-up innovative guidate da donne”. Lo rileva il ministro di Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso con un messaggio su X.

“Più imprese femminili significano più occupazione, più competitività, più sviluppo. È questa l’Italia che vogliamo: un Paese che valorizza il merito e il talento, offrendo alle donne strumenti concreti per essere protagoniste dell’economia e del cambiamento. Nel giorno della Festa della Donna – conclude Urso – ribadiamo il nostro impegno a rafforzare le politiche per l’imprenditoria femminile e per il lavoro, perché la crescita dell’Italia passa soprattutto da qui”.