A bocca aperta: il nuovo allestimento Oral-B da Explora

Roma, 20 mar. (askanews) – Educare all’igiene orale fin dalla tenera età tramite esperienze ludiche. Ad Explora, il Museo dei Bambini di Roma, è stato inaugurato il nuovo percorso d’apprendimento interattivo che consente ai bambini di scoprire la propria bocca, ma anche tutte le buone abitudini per una giusta esecuzione della pulizia dentale. Ancora in prima fila Oral-B, il brand leader di Procter&Gamble, che da sempre insiste per informare correttamente sull’igiene orale.L’intervista a Jessica D’Avino, Direttrice Marketing e Media Oral Care Italia di Procter & Gamble: “Oral-B continua ad innovare anno su anno per portare delle pratiche di buona igiene orale a tutti, anche ai bambini. Dallo spazzolino elettrico oscillante rotante al giusto dentifricio al floro. Quindi questo bellissimo progetto, “A bocca aperta” ha proprio l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione ai bambini in modo divertente ed ingaggiante, e fa parte del progetto più ampio di P&G per l’Italia di sostenere il benessere delle famiglie e delle nuove generazioni”Le parole del Dottor Marco Moscati, Membro del consiglio direttivo SIOI e Odontoiatra pediatrico: “Bisogna coinvolgere le famiglie affinché i bambini spazzolino i denti almeno due volte al giorno, possibilmente con uno spazzolino elettrico, con un dentifricio florato, con una concentrazione di floro adatta all’età del bambino, che il genitore si impegni a portare il bambino dal dentista pediatrico per dei controlli periodici, e soprattutto che l’alimentazione riduca il più possibile la frequenza degli attacchi acidi e in generale l’assunzione di zucchero.”Sperimentare, crescere e conoscere. Al Museo dei Bambini di Roma l’apprendimento viene facilitato da dei percorsi ad-hoc creati per divertire ma soprattutto stimolare la curiosità dei bambini.Il commento di Patrizia Tomasich, Presidente Explora, Museo dei Bambini di Roma: “Abbiamo sentito l’esigenza di richiedere un supporto, in questo caso l’abbiamo fatto a Oral-B e Procter & Gamble, per realizzare un nuovo allestimento dedicato a questo. Ma anche perché sappiamo tutti che l’igiene dentale, l’igiene della nostra bocca, è strettamente collegata con tutto quello che è il nostro corpo. È importante che si offra ai bambini la possibilità di giocare con un tema divertente ma complesso.”Le parole della Dr.ssa Anna Maria Musolino, Resp.le UOS Pediatria dell’emergenza Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: “È molto importante perché la salute orale rientra a tutto tondo nella salute generale dei bambini e anche degli adulti. La società italiana di pediatria ha a cuore la prevenzione e la salute a tutto tondo e certamente prevenire le malattie del cavo orale con una corretta igiene orale sin dai primi anni di vita può realmente aiutare ad avere poi una salute migliore. Insegnare ai bambini è importante perché i bambini apprendono molto più di quanto noi non possiamo immaginare, è importante insegnarlo però anche ai genitori. “Un sorriso ben curato non è solo sinonimo di sane abitudini ma anche di una completa consapevolezza sull’igiene orale. Adottare fin dai primi anni di vita le giuste routine permette di prevenire moltissime patologie nella cavità orale, assicurando il benessere generale dell’individuo.