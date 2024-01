A Grenier il Gigante di Kranjska Gora, terza Federica Brignone

ROMA (ITALPRESS) – Valerie Grenier ha vinto il gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la coppa del mondo femminile di Sci alpino. La canadese ha chiuso la gara con il tempo di 1’50″51 precedendo la svizzera Lara Gut Behrami, staccata di 37 centesimi. Sul podio anche la nostra Federica Brignone, che dopo il secondo posto della prima manche, ha terminato la seconda a 51 centesimi dalla vincitrice. Quartop posto per chi aveva chiuso in testa la prima parte della gara, ovvero la slovacca Petra Vlhova che ha chiuso con un distacco di 61 centesimi. Nono posto per la leader della classifica generale di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin (+1″88) tallonata da Marta Bassino, (+1″90) mentre Sofia Goggia ha completato la gara

al dodicesimo posto con un passivo di 2″10. Elisa Platino ha concluso 26^ con un +4″61 dalla vincitrice. Fuori già dopo la prima manche: Roberta Melesi, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti e Laura Pirovano, uscita Asja Zenere.

