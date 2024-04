A Jasmine Trinca il 5 aprile il premio “Womenlands Rendez-Vous 2024”

Roma, 2 apr. (askanews) – Jasmine Trinca sarà premiata con il “WomenLands Rendez-Vous 2024” assegnato a una personalità del mondo dell’audiovisivo simbolo del legame tra Italia e Francia e nato dalla collaborazione tra Alice nella Città e Rendez Vous, la più importante manifestazione dedicata al cinema francese in Italia. Il riconoscimento è stato assegnato all’attrice e regista per il suo intenso e prezioso lavoro nell’ambito delle due cinematografie e sarà consegnato venerdì 5 aprile nel corso della XIV edizione del festival, in programma dal 3 al 7 aprile a Roma.

La cerimonia di consegna del WomenLands Rendez-Vous 2024 a Jasmine Trinca sarà preceduta da una serie di iniziative ed experience in via Condotti, celebre via della moda capitolina, organizzate insieme all’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e all’Associazione Via Condotti.

Tra i vari eventi anche un cocktail presso la terrazza dell’Hotel The Inn At The Spanish Steps in onore di Jasmine Trinca, a cui parteciperà anche l’attrice francese Virginie Efira, a Roma per presentare il film “Rien à perdre – Niente da perdere”, in anteprima ai Rendez Vous dopo l’ottima accoglienza ricevuta a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

La collaborazione tra Alice nella città e i Rendez Vous si articolerà in diverse attività delle quali saranno protagonisti da una parte i ragazzi con l’assegnazione del Premio Alice nella città a Rendez-vous 2024 per le opere prime, dall’altra la città di Roma con la celebrazione dell’amicizia tutta al femminile tra Italia e Francia e l’omaggio, oltre a Jasmine Trinca, alle attrici Anna Foglietta, Virginie Efira, Mia Benedetta e Catherine Deneuve, attrice simbolo di questa edizione del festival e protagonista del film di chiusura “Bernadette – La moglie del Presidente” di Léa Domenach, in concorso per il Premio Alice nella città a Rendez-vous 2024.

Il WomenLands Rendez-Vous 2024 è solo uno degli appuntamenti organizzati in collaborazione con il festival nell’ambito del ciclo Aspettando Alice e della serie di incontri Womenlands dedicati ai diritti delle donne, all’inclusione e al futuro delle nuove generazioni e promossi per mettere in luce le eccellenze femminili italiane e internazionali nella società contemporanea.

Il premio a Jasmine Trinca arriva dopo quelli assegnati a Nastassja Kinski, Alissa Jung, Laura Luchetti, Deva Cassel, Yile Vianello e Anna Foglietta. Proprio quest’ultima sarà protagonista di uno degli appuntamenti dedicati al rapporto tra libri e cinema e in programma in occasione dei Renzez Vous in via Condotti: una lettura insieme a Jasmine Trinca in occasione della consegna del WomenLands Rendez-Vous 2024 e una lettura da “Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry sabato 6 aprile alle 17 presso il Caffè Greco.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per festeggiare con Anna Foglietta i 7 anni della onlus Every Child Is My Child fondata dall’attrice nel 2017 con tanti artisti ed amici: da Andrea Bosca a Daniele Silvestri, da Paola Minaccioni a Massimiliano Bruno e molti altri.

Domenica 7 aprile sarà la volta dell’attrice Mia Benedetta con la lettura ad alta voce di “Didone ovvero perché le donne toste di innamorano degli Enea” tratto dal libro di Mariangela Galatea Vaglio “Didone, per esempio” alle 17 a Piazza di Spagna.

“Celebrare il cinema, i suoi talenti ma creare anche momenti di incontro tra i protagonisti del grande schermo e i giovani: da qui nasce la preziosa collaborazione con Alice nella Città. Per questo motivo continueremo a sostenere questi appuntamenti che arricchiscono culturalmente Roma e che generano opportunità per le ragazze e i ragazzi in particolare per quelli che nella Capitale studiano per entrare a far parte del meraviglioso mondo del cinema. Complimenti alla bravissima Jasmine Trinca per il WomenLands Rendez-Vous 2024. La nostra città è orgogliosa di celebrare i talenti straordinari, come il suo, che fanno grande il cinema. In questo caso tutto al femminile” afferma Alessandro Onorato Assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport.

Inoltre, Alice nella città metterà a disposizione del pubblico e delle scuole di cinema e moda attraverso i propri canali social 100 biglietti per 3 anteprime all’interno del Festival, dando così l’opportunità ai giovani, ancora una volta, di vivere un evento festivaliero internazionale e immergersi nelle bellezze della città di Roma.