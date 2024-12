Torino, 16 dic. (askanews) – A lezione di nuoto con Carlotta Gilli. La pluridecorata atleta paralimpica ha regalato un’esperienza indimenticabile ad alcuni giovani torinesi nell’ambito di un progetto – promosso da Procter & Gamble con la collaborazione di Coop Consorzio Nord-Ovest – che consentirà a 70 bambine e bambini con disabilità di usufruire di corsi di nuoto gratuiti.”L’obiettivo di questo progetto è donare corsi di nuoto gratuiti a bambini che hanno disabilità – dice Riccardo Calvi, direttore comunicazione di Procter&Gamble Italia -. L’iniziativa fa parte di un programma ampio che si chiama “P&G per l’Italia”, col quale Procter&Gamble sta realizzando azioni concrete per la sostenibilità ambientale e sociale. In particolar modo, intendiamo favorire l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità. Il volto di Carlotta Gilli come ambassador è più che mai centrato e centrale. Lei è un’atleta paralimpica di spessore mondiale, ha vinto dieci medaglie ed è sicuramente una ragazza eccezionale, un’atleta che incarna valori come la valorizzazione della diversità e l’inclusione. Lo sport è il primo agente di inclusione per dare la possibilità a tanti ragazzi di fare sport, non perché debbano diventare atleti paralimpici, ma perché lo sport è utile per il benessere psicofisico”. Carlotta Gilli è entrata in vasca insieme ai piccoli nuotatori della Piscina Comunale Rari Nantes Torino di Via Sospello per regalare consigli preziosi.”Entrare in questa piscina mi ha fatto un po’ effetto – ha detto Carlotta Gilli -. Mi allenavo qui quasi dieci anni fa, la sensazione è sempre quella di entrare in una casa. Per me questo progetto è bellissimo e importantissimo. Mi permette di stare al fianco di ragazze e ragazzi che amano questo sport come me. Poter trasferire loro la passione che ho per questo sport e trasmettere quella che è stata la mia esperienza li spingerà a credere nei propri sogni”. I corsi di nuoto proposti dal progetto sono tenuti da istruttori qualificati con la supervisione della ToSwim Inclusive Academy.Nelle parole di Davide Berrino, Presidente di ToSwim Inclusive Academy e Amministratore Delegato di ToSwim: “ToSwim Inclusive Academy nasce per dare la possibilità a ragazze e ragazzi che hanno difficoltà di poter conoscere il nuoto e scoprire questo bellissimo sport. E’ un progetto inclusivo che ci dà la possibilità di offrire dei corsi che altrimenti avrebbero difficoltà a poter accedere allo sport. Anche grazie a Carlotta, abbiamo la possibilità di coinvolgere famiglie del quartiere e della città per proporre questa opportunità”.Partito con il primo tuffo nelle vasche di due piscine dell’Emilia-Romagna, il progetto approderà anche alla Piscina “La Crociera” di Genova e alla piscina di via Lampugnano a Milano. Così Paolo Graziani, Direttore offerta commerciale di Coop Consorzio Nord Ovest: “Promuoviamo questa iniziativa perché è affine ai valori delle cooperative. Lo sport è uno strumento di inclusione. L’obiettivo di questa attività è donare un corso di nuoto a 70 ragazzi con disabilità attraverso una collaborazione con ToSwim. Abbiamo coinvolto le tre principali città del Nord Ovest (Torino, Genova e Milano). Ripeteremo questa iniziativa nell’aprile del 2025”. L’obiettivo è promuovere il nuoto come sano stile di vita e renderlo accessibile a tutti: questo sport offre un ambiente sicuro e libero da ostacoli in cui i bambini e le bambine con disabilità motorie e psichiche possono muoversi liberamente, migliorando forza muscolare, equilibrio e coordinazione.