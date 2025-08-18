X
<
>

A Luigi Marco Bassani, Gaspare Borsellino e Students For Liberty il premio “Liber@mente” 2025

| 18 Agosto 2025 16:15 | 0 commenti

A Luigi Marco Bassani, Gaspare Borsellino e Students For Liberty il premio “Liber@mente” 2025

Italpress, Calabria Italpress
Share
1 minuto per la lettura

CATANZARO (ITALPRESS) – Il 29 agosto 2025, alle ore 21.30, a Montepaone Lido (Anfiteatro comunale – Lungomare Nausicaa) si terrà la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, promosso dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. I riconoscimenti saranno conferiti a Luigi Marco Bassani, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università Pegaso, a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, e all’organizzazione internazionale Students For Liberty (SFL), la più grande rete mondiale di studenti impegnati nella promozione delle idee di libertà.

“Con questo Premio – dichiara Sandro Scoppa, presidente della Fondazione organizzatrice – vogliamo riaffermare che la libertà non è un bene accessorio, ma la condizione essenziale per ogni autentico progresso civile, culturale ed economico. I protagonisti di questa edizione rappresentano, ciascuno nel proprio ambito, il coraggio delle idee, la forza dell’informazione indipendente e l’entusiasmo delle nuove generazioni. L’iniziativa continua così a essere un laboratorio di confronto e di crescita, fedele alla missione di dare voce a chi non si rassegna ai conformismi e crede nella responsabilità individuale come fondamento della società aperta”. La serata, con ingresso libero, sarà accompagnata da momenti artistici e musicali.

– foto ufficio stampa Premio Internazionale Liber@mente –

(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Violenza sessuale su un minore in parrocchia, arrestato un sacerdote nel Cosentino
-------------------------
Truffa sui fondi per il turismo in Calabria, 8 indagati e sequestri per 730 mila euro
-------------------------
Terremoto di magnitudo 3.3 nei pressi di Reggio Calabria
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA