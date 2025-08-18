A Luigi Marco Bassani, Gaspare Borsellino e Students For Liberty il premio “Liber@mente” 2025

CATANZARO (ITALPRESS) – Il 29 agosto 2025, alle ore 21.30, a Montepaone Lido (Anfiteatro comunale – Lungomare Nausicaa) si terrà la XVII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, promosso dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. I riconoscimenti saranno conferiti a Luigi Marco Bassani, professore ordinario di Storia delle dottrine politiche all’Università Pegaso, a Gaspare Borsellino, fondatore e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, e all’organizzazione internazionale Students For Liberty (SFL), la più grande rete mondiale di studenti impegnati nella promozione delle idee di libertà.

“Con questo Premio – dichiara Sandro Scoppa, presidente della Fondazione organizzatrice – vogliamo riaffermare che la libertà non è un bene accessorio, ma la condizione essenziale per ogni autentico progresso civile, culturale ed economico. I protagonisti di questa edizione rappresentano, ciascuno nel proprio ambito, il coraggio delle idee, la forza dell’informazione indipendente e l’entusiasmo delle nuove generazioni. L’iniziativa continua così a essere un laboratorio di confronto e di crescita, fedele alla missione di dare voce a chi non si rassegna ai conformismi e crede nella responsabilità individuale come fondamento della società aperta”. La serata, con ingresso libero, sarà accompagnata da momenti artistici e musicali.

