A Monza la prima edizione di Spark! Innovation Summit 2025

Milano, 31 ott. (askanews) – Si è tenuta giovedì 30 ottobre la prima edizione dello Spark! Innovation Summit, il primo grande evento italiano dedicato all’Open Innovation, che rappresenta un mercato di oltre 600 milioni di euro. All’Autodromo Nazionale di Monza, sede del summit, si sono incontrati più di 600 tra manager e imprenditori e oltre 100 startup, dando vita a un momento di confronto tra idee, tecnologie emergenti e partnership. A raccontarlo è Emanuele Manzotti, imprenditore digitale e fondatore di Innovation Match, organizzatore di Spark!.Emanuele Manzotti, imprenditore digitale e fondatore di Innovation Match, ha dichiarato: “L’Innovation Summit è il primo grande evento sull’open innovation in Italia che rappresenta un mercato dal valore di 600 milioni all’anno e che necessitava di ricevere uno spazio per esprimersi”. Il programma del summit è stato denso, arricchito da numerosi panel e speaker: sessioni su HR Tech, cybersecurity, venture capital e intelligenza artificiale con la partecipazione di leader d’innovazione, imprenditori e speaker prestigiosi. L’evento ha raccontato un’Italia in pieno fermento, dove la collaborazione tra aziende e startup è quasi raddoppiata negli ultimi sei anni (dal 33% nel 2018 al 62% nel 2024) e, solo nel primo semestre del 2025, le startup italiane hanno attratto investimenti per 545 milioni di euro.”Il networking è fondamentale perché è la base del concept di Spark!, ovvero creare la scintilla che connette startup e aziende”, prosegue Emanuele Manzotti. Lo Special guest di Spark! è stato Daniil Kvyat, ex pilota di Formula 1 e primo nella storia a sfidare in pista un’auto guidata dall’intelligenza artificiale, che porterà la sua testimonianza e il suo punto di vista unico sulla sfida tra uomo e IA.”L’intelligenza artificiale, in questo momento, è il vero game changer. Le aziende che stanno adottando questa soluzione stanno facendo la differenza sul mercato”, ha infine concluso Emanuele Manzotti, imprenditore digitale e fondatore di Innovation Match. La giornata è culminata con la cerimonia di premiazione degli Open Innovation Awards 2025, il contest di Innovation Match che celebra le collaborazioni più rilevanti tra grandi aziende e Innovation Provider.