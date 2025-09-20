A Napoli un uomo ruba un’auto indossando una maschera di Gigi D’Alessio, arrestato

NAPOLI (ITALPRESS) – Un uomo che indossava una maschera di Gigi D’Alessio è stato fermato dai Carabinieri di Napoli mentre cercava di rubare una vettura. Si tratta di un pugile stabiese di 26 anni, arrestato dopo un inseguimento terminato in via Cupa Varano, non prima di aver colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista.

I militari incassavano i colpi violenti ma riescono a neutralizzare il giovane. Nella sacca che portava con sé, arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).