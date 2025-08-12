A Roma da New York la voce di Joy Garrison per Jazz and Image

Roma, 12 ago. (askanews) – A Jazz and Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, mercoledì 13 agosto è di scena il Joy Garrison Quintet, un susseguirsi di ritmi travolgenti, emozioni e grande jazz.

Sul palco con la cantante newyorkese Joy Garrison, Claudio Colasazza, pianoforte, Stefano Nunzi, contrabbasso, Fabrizio Aiello, percussioni e Marcello Di Leonardo, batteria.

Joy Garrison, nata a New York e figlia d’arte, comincia a cantare sotto la guida di suo padre Jimmy Garrison (per anni contrabbassista dello storico quartetto di John Coltrane). Ha cantato nei più importanti locali di Manhattan al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown, Billy Heart, Ronnie Matthews, Hank Jones, Kevin Hubanks, Alberta Hunter solo per citarne alcuni. Il jazz, il gospel, il soul, il blues, il funk sono le sue passioni. Da molti anni in Europa e con sei album all’attivo, svolge la sua attività prevalentemente come solista. Tiene concerti in tutta Europa proponendo la sua musica che attraversa tutte le forme espressive che il suo talento le consente. Numerose le partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche come solista o al fianco di artisti come Zucchero, Carmen Mc Rae, Giovanni Tommaso, Tony Scott, Renzo Arbore, Gloria Esteban, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Massimo Ranieri e tanti altri.

L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.