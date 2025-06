A Vedano al Lambro connessione ultraveloce grazie a Open Fiber

Milano, 19 giu. (askanews) – La rete internet per cittadini, imprese e pubblica amministrazione rivoluzionata da Open Fiber a Vedano al Lambro. Il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa, ha consegnato un’infrastruttura a banda ultra larga, l’unica capace di garantire velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo, al comune della provincia di Monza e Brianza. Con il progetto “100% Fibra Vera” ecco una collaborazione tra Comune e azienda per ridurre al minimo i tempi di attivazione per gli utenti, come accaduto per Flavio Riboldi, cliente connesso Open Fiber di Vedano al Lambro che ha beneficiato alla grande di questa novità: “Rispetto a prima, il grande vantaggio è che non ho più interruzioni di linea. Che ora va molto più veloce, ci permette di guardare la tv in streaming senza problemi. Anche l’esperienza dei miei figli è migliorata immensamente: uno ama caricare video su YouTube e lo fa con facilità, l’altro ha la possibilità di lavorare da casa a differenza di quanto accadeva prima. Tutto questo è stato possibile in pochi giorni, dalla richiesta all’installazione che è stata davvero immediata”. A pochi passi dall’autodromo di Monza, la velocità non sarà più un problema per quanto riguarda internet. La fibra ottica come un’autostrada digitale che evita ingorghi di traffico dati e permette l’utilizzo contemporaneo di diversi dispositivi, come sottolinea Stefano Massimino, delivery di area di Open Fiber: “Il principale obiettivo di Open Fiber è quello di abbattere il digital divide, attualmente presente fra le grandi città e i piccoli comuni. Vedano al Lambro è un comune che fa parte del progetto ‘100% Fibra Vera’ dove abbiamo realizzato un’infrastruttura innovativa e sostenibile per consentire a cittadini e imprese una connessione stabile e ultraveloce”. Gianluigi Saviano, sales account area Nord-Ovest per Open Fiber, ha invece presentato le azioni concrete dell’azienda sul territorio: “Dal punto di vista commerciale sul comune di Vedano al Lambro abbiamo dato vita a due iniziative: una di marketing, con presidi fissi e sensibilizzazione della popolazione locale e un’altra sui voucher spendibili in buoni carburante o su piattaforme digitali dedicati al cliente finale”. Il tutto nel rispetto degli obiettivi italiani e dell’Unione Europea per il progressivo spegnimento delle linee in rame a favore della fibra ottica.