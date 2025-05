Acuto di Carapaz nell’undicesima tappa del Giro d’Italia, Del Toro sempre in rosa

CASTELNOVO NE’ MONTI (ITALPRESS) – È Richard Carapaz a vincere l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 chilometri. Non cambia nulla in classifica generale, con Isaac Del Toro, secondo al traguardo, che rimane in maglia rosa.

È stata una frazione movimentata, decisiva la presenta del San Pellegrino in Alpe a metà percorso: tanti gli scatti, una maxi fuga composta da 40 corridori ha iniziato a guadagnare terreno sul gruppo degli uomini di classifica. Nel finale sono rimasti in cinque, ovvero Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), Luke Plapp (Team Jayco AlUla), Nairo Quintana (Movistar Team), Wout Poels e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), ma a 9 chilometri dal traguardo l’azione della UAE Team Emirates-XRG, la squadra del leader della generale, ha permesso al gruppo di ricucire lo strappo recuperando terreno sui fuggitivi. Verso la salita di Pietra di Bismantova è stato Richard Carapaz a trovare lo scatto decisivo: lo scalatore ecuadoriano della EF Education-EasyPost è tornato alla vittoria al Giro dopo sei anni, secondo a 10″ il messicano Isaac Del Toro, terzo l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Domani la dodicesima tappa, la Modena-Viadana (Oglio-Po) di 172 chilometri, una frazione dedicata interamente ai velocisti.

LE PAROLE DI CARAPAZ

“La vittoria di oggi? È qualcosa di speciale e bellissimo, sapevo che c’era un grande lavoro da fare, è stato speciale”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Richard Carapaz dopo la vittoria dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Viareggio-Castelnovo ne’ Monti di 186 km. “È un Giro molto aperto, manca molta strada, ma voglio provarci fino all’ultimo giorno – ha aggiunto lo scalatore ecuadoriano della EF Education-EasyPost – Dedico la vittoria alla mia famiglia, tutto è possibile, ci sono tante montagne da qui alla fine”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) in 4h35’20”

2. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates-XRG) a 10″

3. Giulio Ciccone ITA (Lidl-Trek) s.t.

4. Thomas Pidcock GBR s.t.

5. Egan Bernal COL s.t.

6. Antonio Tiberi ITA s.t.

7. Juan Ayuso ESP s.t.

8. Einer Rubio COL s.t.

9. Derek Gee CAN s.t.

10. Diego Ulissi ITA s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA A TEMPO (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates-XRG) in 38h47’01”

2. Juan Ayuso ESP (UAE Team Emirates-XRG) a 31″

3. Antonio Tiberi ITA (Bahrain-Victorious) a 1’07”

4. Simon Yates GBR a 1’09”

5. Primoz Roglic SLO a 1’24”

6. Richard Carapaz ECU a 1’56”

7. Giulio Ciccone ITA a 2’09”

8. Brandon McNulty USA a 2’16”

9. Adam Yates GBR a 2’33”

10. Thymen Arensman NED s.t.

CLASSIFICA A PUNTI (maglia ciclamino)

1. Mads Pedersen DEN 153 punti

2. Alessandro Tonelli ITA 64

3. Olav Kooij NED 55

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (maglia celeste)

1. Lorenzo Fortunato ITA 156 punti

2. Juan Ayuso ESP 54

3. Paul Double GBR 36

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX in 38h47’01”

2. Juan Ayuso ESP a 31″

3. Antonio Tiberi ITA a 1’07”

