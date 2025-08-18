Addio a Pippo Baudo, oggi la camera ardente a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Roma si prepara a dare l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Il feretro è giunto al Teatro delle Vittorie dove è stata allestita la camera ardente, dopo il momento di raccoglimento privato che si è svolto ieri al Policlinico Campus Biomedico riservato esclusivamente alla famiglia e agli amici più stretti. Un tributo voluto dai vertici Rai, in accordo con i suoi familiari.

La camera ardente sarà aperta dalle 10 di oggi fino alle 20; dalle 9 di domani fino alle 12. Poi, il trasferimento nella sua amata Sicilia. I funerali si terranno, mercoledì 20 agosto, a Militello Val di Catania, dove è nato. La funzione religiosa sarà celebrata alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

