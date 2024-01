Africa a Italia: basta promesse, piano Mattei si traduca in fatti

Roma, 29 gen. (askanews) – Una partnership basata su “libertà e

vantaggi reciproci” che “non impone nulla” e che si traduca in

“fatti”, perchè l’Africa “non si accontenta più di semplici

promesse che spesso non vengono mantenute”. Tenendo presente che

“noi non siamo mendicanti”. Così il presidente della Commissione

dell’Unione africana, Moussa Faki, ha illustrato la posizione del

continente in apertura dei lavori del vertice Italia-Africa,

prendendo la parola dopo la presentazione del Piano Mattei da

parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un piano, ha

detto Faki, che “l’Africa è pronta a discutere”, ma “sul quale

avremmo auspicato di essere consultati”.

Faki ha riconosciuto che l’Italia sotto la guida di Meloni “ha

mostrato un costante interesse per una cooperazione forte con

l’Africa”, per poi sottolineare che il continente africano vuole

rapporti di partenariato “non allineati su un blocco unico” e in

cui “noi non imponiamo nulla al nostro partner e il nostro

partner non ci impone nulla a sua volta”, facendo allusione in

particolare al rapporto con Russia e Cina.

Il presidente della Commissione Ua ha poi rimarcato che

“l’Africa è conscia di doversi far carico delle proprie

responsabilità, se vuole far rispettare questi principi e basare

questa partnership sulle proprie priorità”. Priorità che derivano

da “numerose sfide”, quali quelle “securitarie, ecologiche,

sanitarie, di mobilità, tecnologiche e di finanziamento allo

sviluppo”, oltre “al pesante fardello del debito, agli effetti

della crisi climatica, alla crescita degli estremismi violenti e

all’instabilità politico-istituzionale”.

Nonostante questo, “l’Africa non vuole tendere la mano, noi non

siamo mendicanti, la nostra ambizione è più alta”, ha proseguito

Faki, auspicando il sostegno dell’Italia per “un nuovo modello di

partenariato che possa aprire la strada verso un mondo più

giusto, se vogliamo costruire pace e prosperità attraverso

l’amicizia, e non attraverso barriere securitarie che sono

barriere di ostilità”. Chiara l’allusione alla gestione delle

ondate migratorie sul Mediterraneo. “L’Italia è il principale

punto di arrivo dei flussi migratori provenienti dall’Africa.

Quindi, con l’Africa, l’Italia condivide la preoccupazione

costante di trovare una soluzione sostenibile a questo fenomeno

che è diventato tragicoáeáricorrente”, ha sottolineato Faki,

condividendo le preoccupazioni del ministro degli Esteri Antonio

Tajani.

Per il titolare della Farnesina si tratta di “un tema che

nessuno può affrontare da solo”. Serve “un impegno forte

dell’Unione europea”, così come un “dialogo rafforzato tra Paesi

di origine, transito e destinazione dei flussi migratori”. E per

infliggere “un colpo decisivo” ai trafficanti di esseri umani, “i

nostri comuni nemici”, occorre agire per creare più posti di

lavoro in Africa, “per esempio con joint-ventures che permettano

collaborazioni reciprocamente vantaggiose tra imprese italiane e

quelle africane”. “Penso alla trasformazione in loco delle

materie prime e ad un uso di quelle critiche più efficiente e

vantaggioso per tutti”, ha detto Tajani.

L’Italia, d’altra parte, sta indirizzando la maggior parte delle

risorse verso il Continente in settori chiave come la salute,

l’istruzione, il rafforzamento istituzionale e la sicurezza

alimentare. E il ministro ha annunciato che la Farnesina, insieme

a Simest, ha già “predisposto un nuovo pacchetto di finanziamenti

agevolati” per l’Africa “del valore totale di 200 milioni di

euro”. L’approccio, insomma, è ispirato alla “massima

concretezza”, con “un dialogo tra pari” che il governo italiano

intende sviluppare “anche con lenti africane, con uno spirito di

partenariato concreto e paritario”, sfruttando al massimo

“l’opportunità offerta dalla presidenza italiana del G7” nel 2024.

(di Simona Salvi e Corrado Accaputo)

Sim/Coa