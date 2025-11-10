Agadez prosegue il suo viaggio tra musica e spiritualità con Queendoms

Milano, 10 nov. (askanews) – Con alle spalle decenni di carriera nel cinema come regista e attrice, che l’hanno portata a lavorare con grandi nomi tra cui Franco Battiato, Marina Abramovic, Robert Wilson, Willem Dafoe, Antony Hegarty, Wes Anderson, l’eclettica e cosmopolita artista Giada Colagrande, che come cantautrice si firma Agadez, prosegue il suo viaggio tra musica e spiritualità.

È da oggi in pre-order in formato cd e vinile sul sito www.agadezmusic.com l’album Queendoms Unplugged, frutto della collaborazione con il compositore e virtuoso chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. Un’opera che attraversa i millenni e le civiltà, evocando le più antiche Dee e i culti femminini arcaici che sono seguiti a quello primordiale della Dea Madre.

L’album, già presente sulle piattaforme digitali e disponibile in fisico dal 5 dicembre, è stato presentato in anteprima lo scorso agosto con nove concerti all’Edinburgh Fringe Festival, ricevendo consenso sia da parte del pubblico che della critica.

Queendoms Unplugged nasce come un rito musicale: ogni brano è dedicato a una Dea, al suo potere, al suo mito. Dalle percussioni ipnotiche dei tamburi a cornice, alla voce magnetica di AGADEZ, fino alle corde “tribali” di Forcione, il disco si trasforma in un viaggio di evocazione e connessione con l’energia primordiale del femminile.

L’album è la nuova versione acustica e “sciamanica” di QUEENDOMS, interamente riarrangiata da Antonio Forcione, che con la sua chitarra intesse un dialogo mistico con la voce e il tamburo di Agadez, amplificando la potenza rituale e la dimensione spirituale delle sue composizioni.

«Quando Agadez mi ha chiesto di riarrangiare QUEENDOMS in una forma più sciamanica – racconta Forcione – ho seguito lo spirito di ogni canzone per catturare l’essenza di ogni Dea. La mia chitarra ha intessuto un filo tra la sua voce e il suo tamburo, amplificando la potenza dei suoi testi e dei suoi canti ipnotici.»

Il 18 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ci sarà l’anteprima del tour italiano, le performance dal vivo di Queendoms Unplugged sono vere e proprie cerimonie sonore: esperienze immersive in cui musica, gesto e intenzione diventano rito, richiamo e incanto.

I biglietti del concerto sono in prevendita su TicketOne e sul sito dell’Auditorium Parco della Musica.