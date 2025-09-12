Aggressione a tifosi del Napoli, denunciati 21 ultras dell’Hellas Verona

VERONA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Verona ha denunciato 21 tifosi dell’Hellas Verona, dopo che lo scorso 23 maggio si sono resi autori di un’aggressione ai danni di alcuni tifosi napoletani che si trovavano nei pressi di un ristorante sito nella zona Zai di Verona a festeggiare la vittoria dello scudetto del Napoli.

I 21 tifosi dell’Hellas Verona sono stati denunciati per “i reati di lesioni aggravate, furto aggravato, violenza privata aggravata, danneggiamento, possesso e utilizzo di oggetti contundenti o comunque atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive e travisamento in luogo pubblico”

. L’episodio, ricostruisce in una nota la polizia, risale allo scorso 23 maggio, durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli. Una quarantina di tifosi partenopei, dopo aver trascorso la serata in una pizzeria sita in zona ZAI, “si sono radunati nel parcheggio antistante per fare caroselli e festeggiare il quarto titolo della squadra campana. Tra loro, donne e bambini”. Intorno alle 23:40, “sono vittime di una brutale aggressione. Circa trenta persone, la maggior parte travisate e con al seguito bastoni e cinte, aggrediscono i tifosi napoletani mettendoli in fuga”.

– Foto screenshot video Polizia di Stato –

