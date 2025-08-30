Agli Us Open avanzano Djokovic e Fritz, alle 19 c’è Sinner

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Completata la prima parte dei match dei terzi turni dei singolari degli Us Open. Novak Djokovic e Taylor Fritz avanzano agli ottavi di finale. La spalla sinistra frena Ben Shelton. Oggi torna in campo Jannik Sinner, contro Denis Shapovalov, intorno alle 19. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli.

Djokovic, nonostante qualche problema alla parte bassa della schiena, esce indenne, in quattro set, da un match piuttosto combattuto con Cameron Norrie. 6-4 6-7 (4) 6-2 6-3, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore della testa di serie numero 7, che al prossimo turno eviterà Frances Tiafoe. Lo statunitense è andato ko a sorpresa contro Jan-Lennard Struff. 6-4 6-3 7-6 (7) lo score per il tedesco, numero 144 Atp, proveniente dalle qualificazioni che è entrato per la prima volta in carriera nei migliori 16 a Flushing Meadows.

Fritz supera lo svizzero Jerome Kym. In un match dominato dai servizi, il finalista della passata edizione è riuscito a venire a capo del 22enne, anche lui promosso dalle qualificazioni, in quattro set, con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (9) 6-4 6-4. La quarta forza del seeding al prossimo turno avrà dall’altra parte della rete Tomas Machac, che ha fatto fuori in tre set il qualificato francese Ugo Blanchet.

I problemi fisici fermano Shelton. Fresco del trionfo nel Masters 1000 di Toronto, il 22enne di Atlanta è costretto ad alzare bandiera bianca contro Adrien Mannarino dopo quattro set per un problema alla spalla sinistra. Il 37enne francese approfitta del forfait dell’americano per centrare per la prima volta gli ottavi di finale allo Us Open. L’ex numero 17 del mondo incontrerà Jiri Lehecka. Il ceco, testa di serie numero 20, ha eliminato con un triplo 6-4 il belga Raphael Collignon.

Al femminile prosegue la difesa del titolo di Aryna Sabalenka. La testa di serie numero 1 ha piegato in due combattuti set la canadese Leylah Fernandez (6-3 7-6). Oltre a Shelton e Tiafoe, gli Stati Uniti hanno perso anche Emma Navarro, andata ko in rimonta contro la ceca Barbora Krejcikova (4-6 6-4 6-4).

In serata torna in campo Sinner. Il numero uno del mondo si giocherà un posto negli ottavi di finale con il canadese Shapovalov nel secondo match dalle 17.30 sull’Arthur Ashe Stadium; aprirà la sessione la sfida tra Coco Gauff e Magdalena Frech. Sarà il secondo incontro tra Sinner e Shapovalov, che ha in suo favore l’unico precedente, disputato agli Australian Open nel 2021. Inaugurerà il programma sul Louis Armstrong Stadium (alle 17), infine, il derby azzurro tra Musetti e Cobolli. Da verificare la tenuta fisica del romano, che si presenta in campo con dieci set e oltre otto ore di gioco sulle gambe.

