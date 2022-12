Agnelli “Fermamente convinto di aver operato bene”

TORINO (ITALPRESS) – “La Juventus prima di tutto, fino alla fine”. Così Andrea Agnelli ha concluso un suo breve messaggio personale in apertura dell’assemblea degli azionisti in corso allo Juventus Stadium di Torino, chiamata ad approvare i conti dell’esercizio 2021-2022. Parlando delle sue dimissioni da presidente, Agnelli ha spiegato che “non è stata decisione semplice, anche perchè mi sono sempre impegnato al massimo, sono stati anni straordinari. Ma è una decisione che ho assunto in modo convinto e in piena serenità”. “Personalmente, sono fermamente convinto di aver operato bene”, ha proseguito. “I rilievi mossi non sono giustificati” e la Juventus difenderà “in ogni sede le sue buone e legittime ragioni”. “Se avessi proseguito, le scelte si sarebbero potute vede come condizionate dalla mia vicenda personale”, ha aggiunto l’ex numero uno bianconero.

