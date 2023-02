Aiways, “Electric state of mind”, un nuovo modo di pensare l’auto

MILANO (ITALPRESS) – Aiways, marchio di Shanghai focalizzato soprattutto sulla mobilità a zero emissioni, è pronto ad affrontare le sfide del futuro. Il nuovo sentimento legato allo slogan Electric State of Mind visualizza questo cambiamento, unendolo a spunti di riflessione di ampio respiro sul tema della mobilità elettrica. Il passaggio alla mobilità elettrica rappresenta dal punto di vista tecnologico il più grande cambiamento mai avvenuto nell’industria automobilistica, in quanto porta con sè sfide completamente nuove. “Può essere difficile dire addio a cose familiari e accogliere quelle sconosciute – spiega Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations di Aiways -. La mobilità elettrica è ancora oggetto di pregiudizi da parte di molte persone. Questo atteggiamento negativo fa sì che si disconoscano nuove possibilità e che non si percepisca un’influenza positiva legata al proprio comportamento di utilizzo”. “Electric State of Mind” è sinonimo di equilibrio, concentrazione e relax, perchè i vantaggi della mobilità elettrica sono molteplici e non si esauriscono a quelli di un’elevata efficienza, un minore consumo energetico e un conseguente migliore impatto sull’ambiente. In un mondo caratterizzato da progressi sempre più rapidi, il passaggio alla mobilità elettrica può fornire più equilibrio e concentrazione, motivo per il quale Aiways ha fatto di questa caratteristica il tema portante della campagna di lancio del nuovo SUV coupè U6. Con il nuovo slogan Aiways vuole rendere speciale l’esperienza di possedere e guidare un veicolo elettrico. La soddisfazione è il secondo passo, perchè prima di tutto bisognerà superare l’insicurezza e risvegliare la voglia di cambiamento. Per far sì che ciò accada, Aiways avvierà parallelamente al lancio mediatico del nuovo SUV coupè U6 la campagna promozionale “Electric State of Mind”, che troverà diffusione sui vari media. Racconterà storie di mobilità sostenibile e di un’azienda in grado di trasmettere nuovi impulsi, e di persone che sono disposte al cambiamento e a ispirare gli altri per realizzarlo.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Aiways