Milano, 25 giu. (askanews) – Si è svolto a Milano, al Campus SDA Bocconi, l’evento Productivity Lab: una giornata incentrata sulla digitalizzazione nel settore delle costruzioni e dell’industria, con particolare focus sulle tematiche relative all’automazione dei processi e alla sostenibilità aziendale. Abbiamo parlato con Yves Van Den Kieboom, Direttore Marketing di Hilti Southern Europe: “Il TI investe nell’introduzione di soluzioni innovative e software per migliorare la produttività. Gli esempi sono OnTrack, come un sistema di gestione di asset, e FieldWire, un’applicazione per gestire l’attività sul campo”.Anche quest’anno, Hilti Productivity Lab è stato organizzato con il contributo scientifico del Commercial Excellence Lab di SDA Bocconi School of Management. È poi intervenuta Paola Caiozzo, SDA Bocconi Commercial Excellence LAB.”In questi anni, insieme ad Hilti e agli altri nostri partner, abbiamo affrontato i temi che sono da oggi all’ordine del giorno, come la produttività, che è una tematica cross industry nel settore construction in modo particolare. La digitalizzazione, che oggi è un fenomeno pervasivo, ma è un driver essenziale per raggiungere determinati obiettivi. E non ultimo, sostenibilità, proponendo in modo provocatorio che non è solo un costo, ma è un investimento che può essere un driver per la produttività”.Attraverso Assimpredil Ance sono stati illustrati degli strumenti pragmatici per migliorare la sicurezza e la sostenibilità nell’ambito dell’edilizia. Infine è intervenuto Giovanni Deleo, VP Assimpredil ANCE con delega alla Tecnologia e Innovazione: “È uno strumento, si chiama Cantiere Impatto Sostenibile, è un protocollo volontario che l’imprenditore, firmandolo, si impegna secondo otto impegni ben precisi riguardo la legalità, la decarbonizzazione, l’economia circolare, la regolarità dei rapporti lavoro, la sicurezza, che insomma mettono a sistema quella che è la nostra modalità di vedere, la sostenibilità, e in molti casi sono cose che già facciamo e che dobbiamo solo mettere a sistema e comunicare agli stakeholder, e che consentono all’impresa di rispondere a quelli che sono i criteri ESG”.La giornata ha visto alternarsi momenti di scambio e di dialogo aperto fra relatori e pubblico in sala e ha rappresentato un’importante opportunità di networking.