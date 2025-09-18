Al via “Cinema in Festa”, dal 21 al 25 settembre in sala metà prezzo

1 minuto per la lettura
Roma, 18 set. (askanews) – Al via la settima edizione di Cinema in Festa, l’imperdibile occasione per vedere i film al cinema a un prezzo speciale. Un’iniziativa proposta al pubblico da parte di ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) e ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.
La nuova edizione partirà domenica 21 Settembre con oltre 900 sale cinematografiche aderenti per circa 2800 schermi e si concluderà giovedì 25 Settembre con le nuove uscite della settimana.
Cinema in Festa è il progetto che ha visto il suo debutto nel 2022 e che proseguirà fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni dalla domenica al giovedì, il biglietto sarà accessibile a soli 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.
L’edizione di giugno 2025 ha ottenuto incassi pari a 3.537.412 euro e raggiunto un totale di 963.029 presenze, in crescita rispettivamente del 39,2% e del 40,4% sullo stesso periodo del 2024, ribadendo il trend di crescita e consolidamento del mercato cinematografico italiano.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema RRevolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna che ha trasformato l’estate italiana in una stagione straordinaria, con l’obiettivo di incentivare sempre più la frequentazione delle sale nei mesi estivi.
