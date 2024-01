ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini della Toyota Yaris Cross 2024, aumentando l’appeal sul mercato di un modello best seller per il marchio. Un significativo numero di miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e design permetterà a Yaris Cross di rimanere ai vertici della categoria nel competitivo segmento B-SUV, quello più venduto in Italia. La Yaris Cross si affianca alla nuova Yaris con l’offerta di propulsori “dual hybrid” adottando la tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota di quinta generazione con un nuovo powertrain, “1.5 Hybrid 130”. Ciò offre una scelta più ampia ai nuovi clienti del segmento B-SUV che scendono da un segmento superiore, senza compromessi in termini di prestazioni. Oltre ad incrementare la potenza e le prestazioni del powertrain Full Hybrid-Electric ed aumentare l’efficacia degli avanzati sistemi di sicurezza attiva e assistenza alla guida, Toyota introduce una digital experience completamente rinnovata. Tra le novità troviamo un digital cockpit personalizzabile, un sistema multimediale più potente e intuitivo, connettività facile ed immediata e, per la prima volta, una digital key per aprire ed avviare la vettura.

La gamma della Nuova Yaris Cross è stata rivista con l’introduzione della nuovissima Premiere Edition. Pertanto il line-up è ora composto dalle seguenti versioni: Active, Trend, Lounge, GR Sport e Premiere. La Active viene arricchita con il pacchetto T-Mate che comprende Toyota Safety Sense aggiornato, il Toyota Touch3 con schermo da 9″ con Apple Carplay e Android Auto wireless e il display multi-informazioni con schermo a colori da 7”, il sistema audio a 6 altoparlanti, 2 porte USB-C, interni in tessuto rivisitati e il bagagliaio con doppio fondo unico. La Trend oltre agli aggiornamenti dell’Active, mantiene la stessa configurazione odierna e si aggiorna con il nuovo Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″. La Lounge e la GR Sport, oltre a beneficiare del nuovo motore 1.5 Hybrid 130, aumentano il loro contenuto tecnologico (ad eccezione dei sensori di parcheggio intelligenti che saranno disponibili all’interno del Tech Pack) con l’introduzione del Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″ e il Digital Cockpit da 12,3″. La Premiere, allestimento completamente nuovo per questo model year, presenta una serie di specifiche di altissimo livello, a partire da fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS, sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti, head-up display, il sistema di controllo angoli ciechi BSM, il portellone posteriore ad apertura automatica e la smart digital key di serie. Inoltre, al fine di mantenere uno stile contemporaneo e cool, questa versione è dotata di finiture esclusive come la livrea bitone Urban Khaki, i cerchi da 18″, gli interni in pelle e tessuto Premium Black e i paraurti anteriori e posteriori specifici “Outdoor”. La gamma colori è pensata per piacere ai diversi tipi di clienti che scelgono questa vettura, infatti i colori bitone sono dedicati alle versioni GR Sport e Premiere e i monotone ai restanti allestimenti. Su entrambe le categorie sono presenti delle novità, il Juniper Blue che sostituisce il Dark Blue monotone e l’Urban Khaki in esecuzione bitone, esclusivo per la Premiere. I colori perlati monotone sono disponibili solo per Trend e Lounge. Il listino della Nuova Yaris Cross parte da 28.650 euro con versione Active FWD 1.5 Hybrid 115. La nuova motorizzazione 1.5 Hybrid 130 viene proposta sull’alto di gamma a partire da 33.400 euro della versione Lounge FWD. La trazione AWD-i rimane disponibile sulle versioni Trend, Lounge e Premiere ad un costo di 2.500 euro. La promo della Yaris Cross MY24 prevede un beneficio cliente in caso di Ecoincentivo Statale fino a 6.000 euro e fino a 4.250 euro in caso di permuta.

