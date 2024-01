Al via il tour africano del segretario di stato Usa Blinken

Roma, 22 gen. (askanews) –

Il capo della diplomazia americana inizierà lunedì con una breve sosta a Capo Verde il suo tour africano che lo vedrà prima in Costa d’Avorio, poi in Nigeria e’Angola.

L’obiettivo è mantenere l’influenza degli Stati Uniti in un continente dove la concorrenza di Pechino e Mosca è forte e l’instabilità nel Sahel è più preoccupante che mai.

Questa è la prima visita di Blinken nell’Africa sub-sahariana in dieci mesi, in un momento in cui la guerra in Ucraina e il conflitto tra Israele e Hamas dominano le notizie internazionali. Il suo presidente Joe Biden aveva promesso di visitare l’Africa nel 2023, ma non ha mantenuto questo impegno.

Dall’ultima visita di Antony Blinken nella regione nel marzo 2023, il panorama politico si è leggermente evoluto. All’epoca si recò in Niger per sostenere il presidente eletto Mohamed Bazoum in questo Paese dove gli Stati Uniti hanno più di mille soldati e basi di droni per la lotta contro i jihadisti.

Ma quattro mesi dopo, l’ex presidente è stato rovesciato da un colpo di stato militare e il nuovo regime cerca di diversificare i suoi partner: i soldati francesi sono stati cacciati e i legami con Mosca si stanno rafforzando. Negli ultimi anni la Russia ha sviluppato la sua influenza in diversi paesi africani francofoni, in particolare con la presenza del gruppo paramilitare Wagner nella Repubblica Centrafricana e nel Mali e con le relazioni privilegiate con il Burkina Faso.

La situazione della sicurezza nel Sahel resta preoccupante: gruppi jihadisti legati ad al-Qaeda o allo Stato islamico continuano a compiere sanguinosi attacchi in Mali, Burkina e Niger, tre paesi guidati da soldati saliti al potere durante colpi di stato. In Niger gli americani hanno mantenuto per il momento la loro base e i loro soldati, ma Washington sta valutando altre opzioni, soprattutto nei paesi costieri più stabili. Sono allo studio “diverse località” per una base di droni, secondo le parole pronunciate l’anno scorso dal generale James Hecker, comandante dell’aeronautica americana per l’Europa e l’Africa.

Durante questa visita in Africa occidentale, Antony Blinken aiuterà i paesi “su tutti i fronti a rafforzare le loro società e a combattere l’espansione della minaccia terroristica che osserviamo nel Sahel”, spiega Molly Phee, sottosegretario di Stato per l’Africa che ha visitato il Niger a dicembre . Incoraggerà inoltre i paesi a dare priorità alla “sicurezza dei civili durante le operazioni militari e alla promozione dei diritti umani e dello sviluppo delle comunità”, ha aggiunto alla stampa.

Antony Blinken, perfettamente francofono e appassionato di calcio, arriverà lunedì sera ad Abidjan dove la Costa d’Avorio sta giocando una partita decisiva per la Coppa d’Africa che sta organizzando in questi giorni. La sua visita arriva pochi giorni dopo quella del suo omologo cinese, Wang Yi, che ha visitato anche il Togo, la Tunisia e l’Egitto. Pechino è da tempo molto attiva nel continente, finanziando in particolare le infrastrutture in molti paesi.

In Costa d’Avorio, il Segretario di Stato americano accoglierà con favore il consolidamento della democrazia da quando Alassane Ouattara è salito al potere nel 2011. Il paese ha ritrovato una relativa stabilità dopo una grave crisi postelettorale nel 2010-2011 che ha provocato più di 3.000 morti. Confinante con il Mali e il Burkina, è finora riuscita ad arginare la minaccia jihadista. L’ultimo incidente legato a questi gruppi armati nel nord del Paese risale all’inizio del 2021.

Secondo uno studio dell’International Crisis Group (ICG), l’approccio del governo Ouattara, basato sia sulla risposta militare che sullo sviluppo economico nelle zone interessate, in particolare per i giovani, sta dando i suoi frutti.

L’amministrazione Biden ha annunciato lo scorso anno un piano decennale per incoraggiare la stabilità ed evitare conflitti in Benin, Ghana, Guinea, Costa d’Avorio e Togo, paesi costieri nel mirino dei gruppi jihadisti