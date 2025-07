Al via la quarta edizione del FestivalArteInVivo

Roma, 7 lug. (askanews) – Continua anche nell’estate 2025 il percorso del Festival ArteInvivo, il progetto visionario che, puntando, sin dalla sua nascita nel 2021, sulla “condivisione dell’arte, intesa come esperienza collettiva e multiculturale, ha decisamente vinto la sua scommessa anche dal punto di vista turistico, tanto da far tornare ogni anno a San Lucido (Cs) ben il 92% dei partecipanti delle passate edizioni.

Giunta alla sua quarta riconferma, la manifestazione, ideata dalle direttrici artistiche Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi e dalla project manager Sophie Ravel, patrocinata dall’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Spagna in Italia e con il contributo della Regione Calabria per uno degli “Eventi e Manifestazioni innovative e sperimentali” di “Calabria straordinaria”, proporrà dal 21 al 26 luglio un nuovo programma ricco di spettacoli e masterclass di flamenco, musica e concerti, corsi di yoga, artigianato locale, enogastronomia e molto altro. ?Una settimana di ispirazione e divertimento che coinvolgerà artisti e docenti provenienti da diversi Paesi e da più regioni d’Italia. Ad accoglierli sarà ancora una volta la “Perla del Tirreno”, un borgo dal mare cristallino, con il centro storico ,pieno di vita di giorno e di notte, e i dintorni immersi nella natura e tutti da esplorare.

La nuova avventura prenderà il via il 21 luglio con il Carnevale Estivo di San Lucido, con la partecipazione alla storica sfilata dei carri allegorici. Il carro ArteInVivo, decorato in stile flamenco-andaluso, porterà in strada suoni, danza e colori. Un momento di festa collettiva, che celebra l’incontro tra tradizione locale e cultura internazionale.

Anche quest’anno ArteInVivo offrirà occasione imperdibili innanzitutto per l’approfondimento tecnico e coreografico del Flamenco, genere artistico a cui Loredana Ruggieri e Francesca Stocchi sono dedite da anni come docenti nelle rispettive scuole e negli spettacoli di cui curano coreografia e regia. ?Accanto alle presenze di grandi artisti che ritornano, come Marco Flores (baile) e Rafael Perea (cante) dalla Spagna, Francesco Perrotta (cajon) e Pasquale Ruocco (guitarra flamenca) dall’Italia, le direttrici artistiche hanno fortemente voluto la presenza di 3 artiste che, per carisma e tecnica, stanno dando un grande contributo al baile flamenco.

A partire da Concha Jareño, anche lei un atteso ritorno, che proporrà un corso intensivo dell’affascinante Bata de Cola, unendo eleganza, tecnica e forza. Nata a Madrid, laureata in Danza Spagnola, vincitrice di numerosi premi prestigiosi, la Jareño è una delle più raffinate interpreti del flamenco contemporaneo e si esibisce sui più grandi palcoscenici internazionali. La sua danza è un viaggio profondo nell’anima del flamenco, capace di trasmettere emozioni pure e autentiche.

Per chi vuole muovere i primi passi del meraviglioso baile flamenco, durante il Festival Arteinvivo avrà a disposizione il corso della maestra Ester Bucci, bailaora e docente di grandissima esperienza, titolare di corsi ad Asti, Torino, Vercelli, Milano e Pescara, con collaborazioni a Vicenza e Brescia. Il suo corso sanlucidano verterà sulle tecniche di base di braceo (movimenti coreografici delle braccia e mani) e zapateado (ritmica con i piedi) attraverso il montaggio di una piccola coreografia e con particolare attenzione alla postura.

Un’altra donna e artista di di grandissima personalità, Giorgia Celli, danzatrice e maestra di lunga esperienza, responsabile danza per la programmazione artistica del Teatro del Lido di Ostia di Roma Capitale, animerà il programma del 23 luglio nel centro storico con il suo progetto partecipato e pluripremiato Flamenco per tutti, nato come luogo di incontro, in cui condividere il proprio sapere e farne un’esperienza collettiva e accessibile, con lezioni aperte che tutti potranno provare.

A seguire nella stessa serata la Escuela de Baile Flamenco Eva Sánchez (La Línea de la Concepción, Cádiz), in collaborazione con la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) darà vita al Gala Internacional de las Escuelas Flamencas, un’occasione unica per vedere giovani talenti da tutta Europa. A chiudere la giornata con energia sarà il Concerto “Malasangre” con Iacopo Schiavo (chitarra), Luca Valenza (percussioni), Virginia Veltri (danza). Un mix di flamenco, etnica e contaminazioni.

Da non perdere il 25 luglio il Primo Gala del Flamenco Italiano con l’invitato speciale Ruben Guerrero Cabrera (14 anni, Rubén Guerrero Cabrera, finalista Desplante Juvenil 2025 (Festival Cante de las Minas). e il 26 luglio, nella serata conclusiva, la Festa di Cerasuolo, enogastronomia, musica dal vivo, artigianato e danze popolari in collaborazione con l’associazione San Lucido Experience. Un modo autentico per salutarsi e valorizzare la montagna calabrese.?Ogni giornata inizierà con un risveglio del corpo e della mente. Sul tappetino, tra le colline di Agriarmonia, lo yoga con Francesco Ricagno e Valentina Guerrieri diventerà un momento di ascolto e di energia ritrovata. È il lusso di prendersi del tempo, di dedicarsi al proprio corpo e al proprio respiro. Inoltre l’artista Milena Cosentino guiderà coloro che vorranno cimentarsi nella lavorazione dell’argilla, plasmando la propria sirena.