Al via partnership tra Micromegas e Italpress per ComoLake 2025

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – Micromegas Comunicazione annuncia la partnership con l’agenzia di stampa Italpress in qualità di media partner ufficiale di ComoLake 2025, il forum dedicato all’innovazione, alla sostenibilità e alle grandi trasformazioni economiche e sociali, organizzato da Micromegas e promosso da Fondazione Innovazione Digitale, in programma dal 14 al 17 ottobre presso Villa Erba, Cernobbio.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di amplificare la visibilità e la diffusione dei contenuti di ComoLake attraverso una copertura giornalistica qualificata e multicanale: Italpress racconterà i momenti salienti dell’evento con servizi, interviste, video e approfondimenti, valorizzando il contributo di istituzioni, imprese e protagonisti dell’economia e dell’innovazione.

Contestualmente, Micromegas e Italpress hanno siglato un accordo quadro che apre la strada a future collaborazioni, finalizzate alla realizzazione di progetti congiunti in ambito comunicazione.

“Con questa partnership e con l’accordo siglato con Italpress – dichiara Erminio Fragassa, Presidente di Micromegas Comunicazione – consolidiamo il nostro impegno nel promuovere il dialogo sui temi strategici per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione, mettendo in rete competenze e visioni e creando le condizioni per collaborazioni durature e progetti condivisi nel tempo”.

“Siamo molto soddisfatti di questa partnership – afferma il Direttore e fondatore dell’Agenzia Italpress, Gaspare Borsellino – che vi vedrà impegnati nell’affiancare Micromegas Comunicazione nella dissemination di tutte le news e i video più importanti di ComoLake 2025 mettendo a loro disposizione le nostre piattaforme multimediali che raggiungono oltre 120 televisioni e circa 400 siti in tutta Italia ed anche all’estero. Seguiremo l’evento con uno staff di 3 persone dedicate che copriranno questo importante evento con aggiornamenti testuali, video e fotografici e tempo reale”.

Con oltre 250 relatori provenienti dal mondo delle istituzioni, dell’impresa, della ricerca e della cultura, ComoLake 2025 si conferma una piattaforma internazionale di dialogo e networking.

Tra i protagonisti attesi figurano il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Premio Nobel per la Fisica Gerardus ‘t Hooft, Thibault Damour – vincitore del Premio Albert Einstein, della Medaglia Dirac e della Medaille D’Or – il Direttore del Dipartimento di Fisica Teorica del CERN Gianfrancesco Del Giudice, il fisico teorico Marc Mèzard, già Direttore dell’E’cole Normale Supèrieure, e l’ex Presidente del CNR Luciano Maiani.

