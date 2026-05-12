Incidente stradale tra Villapiana e Plataci: due feriti gravi

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Incidente stradale sulla provinciale tra Villapiana e Plataci: due feriti gravi, si indaga sulle cause dello scontro

E’ di due feriti gravi, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi (12 maggio 2026) lungo la Provinciale 160 che collega il litorale ionico attraversato dalla provinciale 153 al centro di Villapiana ed a Plataci. Il grave scontro, le cui cause sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, ha visto protagoniste due auto, una Volkswagen Passat Station Wagon di colore grigio condotta dal cittadino extracomunitario B. M., 54 anni, residente a Carolei (CS) e una Fiat 500 X di colore rosso condotta da V. F. una signora 63enne di Villapiana. I due automobilisti viaggiavano da soli nelle rispettive auto e dopo essere stati soccorsi, sono stati ricoverati in ospedale.

Per il cittadino extracomunitario B.M., in quanto gravemente poli-traumatizzato, necessario il trasferimento con l’Eliambulanza del 118 all’Ospedale Civile di Cosenza. La signora 63enne, in condizioni meno gravi, è arrivata in ambulanza all’Ospedale “Giannettasio” di Rossano. Da quanto appreso, pare che nessuno dei due feriti risulta essere in pericolo di vita.

LO SCONTRO IN UN PUNTO PIU’ VOLTE TEATRO DI INCIDENTI

Come detto, sulle cause del grave sinistro sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cassano Jonio giunti tempestivamente sul posto. Quello che è possibile evidenziare è che lo scontro è avvenuto all’incrocio, alquanto pericoloso e più volte al centro di incidenti stradali, tra la Provinciale 160 e via Cristoforo Colombo che costeggia la Centrale Enel e che conduce anche al Canile Comunale “La Casa di Argo”.

Comunque, è ipotizzabile il mancato rispetto del diritto di precedenza da parte di una delle due auto. Sul posto, oltre ai Carabinieri della Stazione di Sibari arrivati tempestivamente sul posto insieme alle due Ambulanze del 118 di Trebisacce e di Cassano Jonio i cui sanitari, insieme ai Carabinieri, si sono adoperati per estrarre i feriti dalle lamiere delle auto in attesa dell’arrivo della Squadra 4A dei Vigili del Fuoco di Castrovillari. Il tardato arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, evidenzia, ancora una volta, come sia importante attivare il Distaccamento di Trebisacce che rimane inoperoso nonostante la presenza di una sede realizzata dal Comune su richiesta del Comando Provinciale dei VV.F. di Cosenza. Finìora a nulla sono valsi i solleciti e le pressioni effettuate dai Sindacati di Categoria e dagli amministratori locali, per il pieno funzionamento del Distaccamento.