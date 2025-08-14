Alaska, i precedenti incontri illustri, dal Papa a Xi Jinping

Roma, 14 ago. (askanews) – L’Alaska, stato americano affacciato sullo Stretto di Bering e sulle estreme propaggini dell’Asia nordorientale, anche in virtù della sua posizione ‘di transito’ tra continenti, ha ospitato in passato visite eccellenti.

1971 – L’IMPERATORE HIROHITO.

Durante un viaggio verso l’Europa per incontrare il presidente Usa Richard Nixon, l’imperatore del Giappone Hirohito fece tappa ad Anchorage. Erano i tempi della distensione post-Seconda guerra mondiale, con il Giappone ormai alleato di Washington e impegnato a rafforzare i relativi rapporti diplomatici.

1984 – RONALD REAGAN E PAPA GIOVANNI PAOLO II.

Migliaia di persone confluirono a Fairbanks per assistere all’incontro in aeroporto tra il presidente Usa Reagan e il pontefice diretto in Corea del Sud, Papua Nuova Guinea e Thailandia per un lungo viaggio pastorale.

I due leader discussero brevemente di libertà religiosa, diritti umani e ruolo morale dell’Occidente.

Fu un momento cruciale della Guerra fredda: il Papa figura chiave nel sostegno ai movimenti anticomunisti, in primis a “Solidarnosc” in Polonia, Reagan conduceva una politica di forte pressioni e contenimento sull’Unione Sovietica. Per qualche ora Fairbanks divenne epicentro mondiale della geopolitica.

2015 – BARACK OBAMA Prima visita di un presidente Usa in carica a nord del Circolo Polare Artico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica americana e mondiale sul cambiamento climatico e sugli impatti ambientali e sociali nell’Artico.

2017 – XI JINPING-

Il presidente cinese fece scalo ad Anchorage al ritorno da un

incontro con Donald Trump in Florida, in una fase di relazioni

sino-americane ancora relativamente stabili, con attenzione anche

alle potenzialità commerciali e logistiche legate alle rotte

artiche. Xi fu accolto dal governatore Bill Walker, che lo

accompagnò in un breve tour della città.

2021 – INCONTRO USA-CINA AD ANCHORAGE.

In Alaska si tenne il primo faccia a faccia tra delegazioni di

alto livello cinese e americana dopo l’insediamento di Joe Biden,

due mesi prima. Per gli Usa il Segretario di Stato Antony Blinken

e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, dalla

Cina il capo della diplomazia del Partito Comunista Yang Jiechi e

il ministro degli Esteri Wang Yi.

L’incontro degenerò da subito: Blinken criticò la Cina per Hong

Kong, la repressione degli uiguri nello Xinjiang, le pressioni su

Taiwan e le minacce alla libertà di navigazione nel Mar Cinese

Meridionale. Yang Jiechi replicò con un intervento di oltre 15

minuti, accusando gli Usa di ipocrisia, razzismo sistemico e

ingerenze. Il resto del meeting proseguì a porte chiuse, ma le

posizioni rimasero distanti.