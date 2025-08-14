Alaska, i precedenti incontri illustri, dal Papa a Xi Jinping

2 minuti per la lettura
Roma, 14 ago. (askanews) – L’Alaska, stato americano affacciato sullo Stretto di Bering e sulle estreme propaggini dell’Asia nordorientale, anche in virtù della sua posizione ‘di transito’ tra continenti, ha ospitato in passato visite eccellenti.
1971 – L’IMPERATORE HIROHITO.
Durante un viaggio verso l’Europa per incontrare il presidente Usa Richard Nixon, l’imperatore del Giappone Hirohito fece tappa ad Anchorage. Erano i tempi della distensione post-Seconda guerra mondiale, con il Giappone ormai alleato di Washington e impegnato a rafforzare i relativi rapporti diplomatici.
1984 – RONALD REAGAN E PAPA GIOVANNI PAOLO II.
Migliaia di persone confluirono a Fairbanks per assistere all’incontro in aeroporto tra il presidente Usa Reagan e il pontefice diretto in Corea del Sud, Papua Nuova Guinea e Thailandia per un lungo viaggio pastorale.
I due leader discussero brevemente di libertà religiosa, diritti umani e ruolo morale dell’Occidente.
Fu un momento cruciale della Guerra fredda: il Papa figura chiave nel sostegno ai movimenti anticomunisti, in primis a “Solidarnosc” in Polonia, Reagan conduceva una politica di forte pressioni e contenimento sull’Unione Sovietica. Per qualche ora Fairbanks divenne epicentro mondiale della geopolitica.
2015 – BARACK OBAMA Prima visita di un presidente Usa in carica a nord del Circolo Polare Artico, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica americana e mondiale sul cambiamento climatico e sugli impatti ambientali e sociali nell’Artico.
2017 – XI JINPING-
Il presidente cinese fece scalo ad Anchorage al ritorno da un
incontro con Donald Trump in Florida, in una fase di relazioni
sino-americane ancora relativamente stabili, con attenzione anche
alle potenzialità commerciali e logistiche legate alle rotte
artiche. Xi fu accolto dal governatore Bill Walker, che lo
accompagnò in un breve tour della città.
2021 – INCONTRO USA-CINA AD ANCHORAGE.
In Alaska si tenne il primo faccia a faccia tra delegazioni di
alto livello cinese e americana dopo l’insediamento di Joe Biden,
due mesi prima. Per gli Usa il Segretario di Stato Antony Blinken
e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan, dalla
Cina il capo della diplomazia del Partito Comunista Yang Jiechi e
il ministro degli Esteri Wang Yi.
L’incontro degenerò da subito: Blinken criticò la Cina per Hong
Kong, la repressione degli uiguri nello Xinjiang, le pressioni su
Taiwan e le minacce alla libertà di navigazione nel Mar Cinese
Meridionale. Yang Jiechi replicò con un intervento di oltre 15
minuti, accusando gli Usa di ipocrisia, razzismo sistemico e
ingerenze. Il resto del meeting proseguì a porte chiuse, ma le
posizioni rimasero distanti.
