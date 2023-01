Alfa Romeo conquista i lettori della rivista Auto Illustrierte

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo anche quest’anno conquista i lettori di Auto Illustrierte, la più importante rivista automobilistica elvetica che, insieme ad altre testate giornalistiche europee, ha partecipato al prestigioso concorso “Best Cars” per una rosa complessiva di 422 modelli suddivisi in 12 categorie diverse. Straordinario il palmares di Alfa Romeo: per la sesta volta consecutiva, infatti, Giulia si aggiudica il primo posto nella categoria “Berline medie dimensioni” mentre, per il terzo anno consecutivo, Stelvio trionfa tra i “SUV di grandi dimensioni/Fuoristrada”. E anche Tonale vince il suo primo titolo battendo le concorrenti della fascia “Compact SUV/Fuoristrada”. I lettori della rivista svizzera hanno inoltre espresso la loro preferenza per Alfa Romeo nella classifica “Best Brands” ponendo sul podio, nelle categorie “Miglior Design” e “Migliore Pubblicità”, il marchio di nobile sportività italiana dal 1910.

“Siamo orgogliosi dei riconoscimenti assegnateci dagli esperti ed esigenti lettori di Auto Illustrierte. Sono premi prestigiosi che dimostrano quanto sia forte il gradimento da parte del pubblico elvetico verso la nuova generazione Alfa Romeo. Il segreto del successo delle pluripremiate Giulia, Stelvio e Tonale risiede nelle proverbiali eccellenze del Marchio, ovvero design senza tempo, perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe e soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento. Modelli impareggiabili, dunque, che siamo certi ci regaleranno altre grandi soddisfazioni in futuro” dichiara Daniel Fuchs, direttore del marchio Alfa Romeo in Svizzera.

foto: ufficio stampa Stellantis

