Alfa Romeo Junior e Pedro Alonso ancora insieme

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo presenta il secondo capitolo della serie cinematografica “Learn to Love Again”, la coinvolgente campagna di lancio della nuova Alfa Romeo Junior con protagonista Pedro Alonso, artista eclettico, attore, scrittore e pittore che ha saputo conquistare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo grazie all’interpretazione di personaggi magnetici in serie televisive internazionali.

Dopo il primo episodio “Il venditore”, infatti, la saga prosegue con “Cosa fa cantare il tuo cuore” che rende omaggio alla passione, travolgente e viscerale, con una performance vibrante della star spagnola, che canta il brano “Cuore Matto” inno musicale della tradizione italiana. Il tutto avviene in un raffinato locale gremito di persone dove Pedro Alonso inizia a cantare con sempre maggiore trasporto, conquistando l’attenzione della giovane donna entrata poco prima, avvolta da un alone di mistero e sensualità.

I loro sguardi si incrociano e la complicità è immediata. I due escono insieme e, in una sequenza che mescola realismo e suggestione, si ritrovano nel garage del locale. E’ qui che la scena culmina con l’apparizione della protagonista assoluta: l’Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che segna il ritorno del Brand in un segmento di rilevanza strategica. Il crescendo finale fonde immagini, musica ed emozioni in un unico ritmo, fino all’apparizione del logo Alfa Romeo e del claim conclusivo, suggellando un racconto intriso di classico italiano reinterpretato in modo contemporaneo, intensità emotiva e DNA sportivo italiano. Insomma, le scene non descrivono più solo l’emozione come nel primo episodio, ma in questo caso la vivono, trasformando l’atto di guidare in un’espressione di pura passione viscerale.

Il coinvolgente “Cosa fa cantare il tuo cuore” quindi aggiunge un tassello ulteriore al progetto dallo stile cinematografico “Learn to Love Again”, un percorso narrativo che esplora l’essenza più profonda della guida di un’Alfa Romeo, un’emozione paragonabile all’innamoramento. Da qui nasce quel legame viscerale tra guidatore e una vettura del marchio milanese, un’esperienza forte che parla direttamente al cuore.

Proprio come fa Junior, che ha saputo reinterpretare lo spirito del marchio in chiave compatta e accessibile, facendo innamorare una nuova generazione di Alfisti, anche grazie alla sua gamma, la più completa del segmento, che spazia dalla versione Elettrica Veloce da 280 CV alla nuova Ibrida Q4. Si rinnova così il legame tra Alfa Romeo e Pedro Alonso che, con la sua attitudine audace e il suo fascino inconfondibile, dà vita a un racconto vibrante e autentico, quasi una sceneggiatura che si intreccia con la sua passione per l’Italia, culla di musica, cinema e arte.

E non è un caso se recentemente la star internazionale abbia dichiarato che avrebbe voluto recitare con il leggendario Marcello Mastroianni e che sogna di lavorare con registi del calibro di Paolo Sorrentino e Nanni Moretti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).