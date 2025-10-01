Altro pareggio in Champions per la Juventus, 2-2 tra i rimpianti con il Villarreal

VILLARREAL (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pareggio in trasferta per la Juventus, che impatta per 2-2 a Villarreal nella seconda giornata di League Phase di Champions League 2025/2026. Punto che sta stretto alla squadra di Tudor, raggiunta al 90′ dall’ex Renato Veiga. Buon secondo tempo dei bianconeri, che avevano ribaltato il vantaggio iniziale di Mikautadze (18′) con i gol di Gatti (al 49′ splendida rovesciata) e Coincecao (56′). Secondo pareggio in Champions per la squadra di Tudor, che occupa la 23^ posizione con 2 punti. Villarreal 26° a 1 punto. Nella prossima giornata la Juventus sarà ospite del Real Madrid (22 ottobre, ore 21.00). Ritmi bassi in avvio di incontro con tanti errori tecnici da una parte e dall’altra. Al primo vero squillo il Villarreal va avanti. Al 18′ Parejo trova la linea difensiva della Juventus impreparata e serve in verticale Mikautadze. Cambiaso e Gatti provano a interrompere l’iniziativa, ma il pallone schizza sui piedi di Pepé che assiste proprio Mikautadze per l’1-0. Pochi minuti dopo (22′) Pedraza va vicino al raddoppio, ma trova la risposta di un reattivo Perin, bravo a deviare la conclusione dello spagnolo sul palo sinistro. Poco pericolosa la formazione di Tudor, che scalda i guantoni di Tenas solamente con un colpo di testa di McKennie al 23′.

Si va negli spogliatoi sull’1-0 con Perin che tiene a galla i bianconeri parando su Buchanan al 43′. Tudor opta per sostituire all’intervallo un insufficiente Koopmeiners per il più spumeggiante Coincecao. Al 48′ il portoghese va via sulla sinistra e serve con un passaggio rasoterra David, che a porta quasi del tutto spalancata spedisce incredibilmente a lato. Passano pochi istanti e arriva il pareggio della Juventus. Al 49′ una rimessa laterale di Kelly diretta in area trova Gatti, che nell’insolita posizione di centravanti si inventa in rovesciata il gol dell’1-1. Villarreal tramortito e gli ospiti ne approfittano. Al 56′ svarione in disimpegno di Parejo, che regala il pallone sulla trequarti a Coincecao. Il portoghese si invola verso la porta, salta Pedraza e batte un incolpevole Tenas per il 2-1 bianconero. Juventus vicina al terzo gol (72′) con David, che colpisce la traversa su un buon invito in verticale di Mckennie. Pochi pericoli creati dalla squadra di Marcelino, che riesce a strappare il pari a inizio recupero. Corner di Akhomach e inzuccata dell’ex Renato Veiga per il 2-2 al 90′.

IL TABELLINO

VILLARREAL (4-4-2): Tenas 5.5; Mourino 5.5, Rafa Marin 6, Renato Veiga 6.5, Pedraza 5.5 (31′ st Cardona 6); Buchanan 6 (19′ st Moleiro 6), Parejo 5 (19′ st Oluwaseyi 5.5), Gueye 5.5, Comesana 6; Pépé 6, Mikautadze 7 (31′ st Akhomach 6). In panchina: Luiz Junior, Diego Conde, Altimira, Partey. Allenatore: Marcelino 6.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin 6.5; Kalulu 6, Gatti 6, Kelly 6; Cambiaso 5.5 (35′ st Rugani sv), McKennie 6, Locatelli 6.5, Cabal 5.5 (16′ pt Joao Mario 6); Koopmeiners 5 (1′ st Coincecao 7), Yildiz 5.5 (35′ st Adzic sv); David 5 (41′ st Vlahovic sv). In panchina: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Kostic, Openda, Rugani. Allenatore: Tudor 6.

ARBITRO: Kovacs (Rou) 6.

RETI: 18′ Mikautadze, 49′ Gatti, 56′ Coincecao, 90′ Renato Veiga.

NOTE: Serata serena, campo in buone condizioni. Ammoniti: Cabal, Cambiaso, Akhomach, Coincecao. Angoli: 4-3. Recupero: 3′, 5′.

