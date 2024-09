Amb. tedesco: ascesa estremismi non solo in Germania, trend europeo

Roma, 23 set. (askanews) – “L’ascesa e il successo di AfD tra i giovani nei Laender orientali è un tema molto complesso. Bisogna prendere atto che nei Laender della Germania orientale ci sono molte critiche nella popolazione sul sostegno del Governo tedesco all’Ucraina tramite l’invio di armi e credo che questo sia un elemento importante su cui riflettere quando ci si chiede perché si votano partiti come AfD e BSW (Alleanza Sahra Wagenknecht) che hanno una posizione filo russa e perché abbiano successo”: lo ha spiegato ad askanews l’Ambasciatore della Repubblica federale tedesca, Hans-Dieter Lucas, che nell”89 era funzionario a Mosca e successivamente è stato anche segretario particolare dell’ex storico ministro e vice-cancelliere Hans-Dietrich Genscher.

“Negli ultimi trent’anni – ha sottolineato il diplomatico – c’è stato un massiccio cambiamento nella ex Germania dell’Est, l’intero sistema politico ed economico è cambiato in maniera totale, con molte sfide per la gente. E poi negli ultimi anni anche noi abbiamo avuto i nostri cambiamenti e le nostre crisi in Germania: la crisi dei migranti nel 2015, ad esempio, ora abbiamo la transizione energetica, la rivoluzione digitale e la guerra russa in Ucraina, oltre ad aumentate difficoltà economiche”.

Secondo l’Ambasciatore, “tutto questo ha contribuito al fatto che le persone cercassero risposte troppo semplici, augurandosi un ritorno a un passato immaginario”. “Non è un trend solo in Germania, lo vediamo semplicemente in molti altri paesi europei”, ha concluso Lucas.