Ambasciatore Germania: con Italia “partnership strategica”

2 Ottobre 2025

Roma, 2 ott. (askanews) – “Il cancelliere federale Friedrich Merz e la presidente del consiglio Giorgia Meloni hanno concordato di tenere delle consultazioni intergovernative in Italia a gennaio. In questa occasione Merz ha definito l’Italia e la Germania “partner strategici”: così il nuovo ambasciatore tedesco in Italia Thomas Bagger, parlando con i giornalisti a margine dei festeggiamenti per l’Unitá tedesca a Villa Almone, sua residenza ufficiale a Roma, sul rafforzamento delle relazioni tra Italia e Germania.

“Ora non posso anticipare quello che avverrà, quali saranno questi provvedimenti e queste misure”, ha aggiunto il diplomatico.

EDICOLA