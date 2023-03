Anche Cocciaretto subito fuori a Indian Wells

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Debacle azzurra al primo turno del “BNP Paribas Open”, secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden. Solo Camila Giorgi raggiunge Martina Trevisan al secondo turno: dopo Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini, infatti, anche Elisabetta Cocciaretto esce subito di scena. Giornata storta per le azzurre nel “BNP Paribas Open”, secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden (tutti i match live su SuperTennis e SuperTenniX). Escono di scena all’esordio Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini. Numero 50 Wta e reduce da due piazzamenti nei quarti consecutivi (Merida e Monterrey), la 22enne di Fermo è stata battuta per 6-3 7-5, in poco meno di un’ora e tre quarti, dalla spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 88 del ranking. Al secondo turno restano dunque in corsa Camila Giorgi, che sfiderà la statunitense Jessica Pegula, numero 3 del ranking e del seeding, e Martina Trevisan, 23esima testa di serie, che entrerà invece in gara proprio al secondo turno contro la statunitense Madison Brengle, numero 87 del mondo, che ha avuto ragione della tedesca Laura Siegemund per 7-6(5) 6-4: nessun precedente fra la mancina toscana e la 32enne di Dover.

Sarà invece doppia sfida Italia-Francia nel tabellone maschile. Jannik Sinner, 11esima testa di serie e direttamente al secondo turno, sfiderà infatti Richard Gasquet, che si è imposto per 6-4 6-7(5) 6-2 sul croato Borna Gojo: primo confronto fra il giovane altoatesino e il 36enne transalpino. Lorenzo Musetti, numero 19 del tabellone e anche lui bye al primo turno, se la vedrà invece con Adrian Mannarino, che ha eliminato in rimonta Dominic Thiem per 4-6 6-4 7-6(5): anche in questo caso sarà un confronto inedito. In caso di successo, i due azzurri si ritroverebbero contro al terzo turno.

