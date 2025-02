Angelo Bolaffi: dietro gli attentati in Germania la mano della Russia

Roma, 24 feb. (askanews) – Per Angelo Bolaffi, noto germanista e filosofo della politica, dietro gli attentati in Germania, quattro di seguito nel giro di pochi mesi a ridosso delle cruciali elezioni legislative del 23 febbraio, c’è la mano di Valdimir Putin. L’AfD, che dalle elezioni del 2021 ha raddoppiato i suoi consensi passando dal 10,4 al 20,8%, potrebbe rafforzarsi ulteriormente se il prossimo governo guidato dal leader Cdu Friedrich Merz non riuscirà a imporre la “Zeitenwende”, una svolta epocale, per rilanciare l’economia e rafforzare l’Europa in un panorama geopolitico sempre più aggressivo. “Se sono questi dati, diciamo che è possibile una governabilità, però con la consapevolezza che se questo governo che nascerà non sarà capace di fare la svolta, la vera ‘Zeitenwende’, la prossima volta la AfD sarà il primo partito”, ha dichiarato Bolaffi ad askanews, a margine di un aperitivo elettorale domenica presso la residenza ufficiale dell’ambasciatore tedesco Hans-Dieter Lucas a Roma. “Se il governo tedesco non riesce ad affrontare il tema che non piace a tutti noi dell’immigrazione, dopo 4 attentati di seguito – ha proseguito l’esperto – a me ricorda tutto la strategia della tensione dell’Italia degli anni ’70. Perché è impossibile che dal 2015, da quando Merkel fece entrare un milione di siriani, all’improvviso, negli ultimi 3 mesi, dei richiedenti asilo hanno ritenuto necessario fare degli attentati. Tutto è possibile, ma da questo punto di vista bisogna dire che il pericolo per ora è stato limitato, è rimasta (AfD) sotto al 20%”. “Dietro potrebbe esserci la Russia. La Russia destabilizza l’Italia con Mattarella, destabilizza la Francia con gli attentati dell’altro giorno, è palese che si oppone all’egemonia di Putin: Putin vuole tornare, dobbiamo sapere che Putin non ha accettato la caduta del muro di Berlino e vuole tornare alla Porta di Brandeburgo, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il cuore dell’Europa che è la Germania”, ha sottolineato Bolaffi.Intervista Stefania CuccatoMontaggio: Alessandra FrancoImmagini askanews