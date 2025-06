Anna la “Vera baddie” della musica esce con “Désolée”

Milano, 10 giu. (askanews) – Dopo il successo senza precedenti dell’album “Vera baddie”, certificato 4 volte Platino, Anna annuncia il suo ritorno con il nuovo singolo “Désolée”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio in Italia da venerdì 13 giugno.

Prodotto dal collaboratore MILES, “Désolée” è un pezzo club banger che strizza l’occhio al mondo del pop elettronico ed è pronto a lasciare il segno, come solo ANNA sa fare con la sua musica.

“Non c’è nessuno che può domare una leonessa”, canta l’artista all’interno del pezzo e pronta a lanciare il suo messaggio di empowerment, ancora una volta.

“Non volevo fare il solito brano estivo con cassa dritta, ma volevo sperimentare altri stili. Con MILES è uscito questo brano che combina alla perfezione reggaeton e pop elettronico. Suona diverso da ciò che ho fatto in passato. In generale, non mi piace ripetere me stessa”, commenta l’artista.

Anna è la protagonista indiscussa della scena musicale italiana degli ultimi anni: l’album best-seller “Vera baddie” è stato certificato 4xPlatino, ha superato le 320.000 copie vendute e staziona in classifica da oltre 48 settimane (FIMI/GFK). L’album è rimasto alla #1 per 9 settimane consecutive e dal progetto sono stati estratti ben 6 singoli: “BBE” con Lazza (2xPlatino), “30° C” (3xPlatino), “Tonight” (Oro), “Una tipa come me” (Oro), “TT LE GIRLZ” con Niky Savage (2xPlatino) e “Vieni dalla Baddie (interlude)” (Oro).

Inoltre, quasi tutte le tracce dell’album sono state certificate da FIMI/GFK: “Hello Kitty” (Platino), “I Love It” con Artie5ive (Platino), “Bikini” con Guè (Oro), “Chica Italiana” con Sfera Ebbasta (Oro) e “ABC” con ThaSup e Tony Boy (Oro).

Anna è risultata l’artista femminile con più copie vendute del 2024 nella classifica ufficiale in Italia (FIMI/GFK). “Vera baddie” è stato l’album rimasto più a lungo alla prima posizione durante l’anno, il terzo più venduto in generale e il primo di un’artista donna. ANNA, inoltre, è l’artista femminile con più certificazioni FIMI del 2024 con oltre 2 milioni e 500 mila copie certificate.

È stata, inoltre, inserita nella lista stilata da Forbes fra i talenti Under 30 nel mondo dell’intrattenimento.

Premiata dalla testata Billboard Italia come “Donna dell’anno”, Anna ha ricevuto il premio “Italy’s Global Woman of the Year” ai Billboard Women in Music Awards 2025 a Los Angeles, dove è salita sul palco accanto alle più grandi star dell’industria musicale mondiale come Doechii, JENNIE, Gracie Abrams e Meghan Trainor.

In attesa di intraprendere il suo primo tour nei palazzetti già praticamente sold-out il prossimo autunno, ANNA ha annunciato le date del VB SUMMER TOUR 2025 – prodotto e realizzato da Vivo Concerti – che la vedrà protagonista dei principali festival estivi. Il tour estivo partirà il 5 luglio da Codroipo (UD) con una tappa a Villa Manin, per poi proseguire il 13 luglio a Genova all’Altraonda Festival, il 15 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, il 17 luglio a Francavilla al Mare (CH) allo Shock Wave Festival, il 2 agosto a Riccione (RN) al Versus Festival, il 4 agosto a Diamante (CS) al Tirreno Festival, il 5 agosto a Roccella Jonica (RC) al Roccella Summer Festival, il 7 agosto a Catania (CT) al Wave Summer Music, il 9 agosto a Cinquale (MS) al Vibe Festival, l’11 agosto a Gallipoli (LE) al Raffo Parco Gondar, il 13 agosto a Ostuni (BR) allo Iod Fest, il 15 agosto a Olbia (SS) al Red Valley Festival, il 22 agosto a Romano D’Ezzelino (VI) all’Ama Music Festival, per poi concludersi il 24 agosto a Campobasso (CB) al Campobasso Summer Festival.

Dopo il VB Summer Tour, quest’autunno ANNA si esibirà nel suo primo tour nei Palasport, già praticamente sold-out e prodotto e realizzato da NEXT SHOW e Vivo Concerti, che partirà il 16 novembre da Mantova (PalaUnical, data sold out) e farà tappa a Milano (Unipol Forum) con tre concerti il 22, il 23 e il 24 novembre, a Bologna (Unipol Arena) il 26 novembre, a Firenze (Mandela Forum) il 28 novembre, a Napoli (Palapartenope) il 30 novembre, a Roma (Palazzo dello Sport) il 2 dicembre, a Padova (Kioene Arena, data sold out) il 4 dicembre, per poi concludersi a Torino (Inalpi Arena) il 6 dicembre.