Anniversario Montale, mercoledì anteprima nuovo volume “Artisti alle Cinque Terre”

La Spezia, 3 ago. (askanews) – Mercoledì 6 Agosto alle 21,30 al molo dei Pescatori di Monterosso al Mare alle Cinque terre (Sp)-

nell’ambito della rassegna Cinque Terre – Un mare di libri, il Parco Nazionale delle Cinque Terre- viene presentato in anteprima il volume realizzato per Laterza “Artisti alle Cinque Terre”, realizzato con il sostegno dell’Ente Parco in occasione del centenario della prima pubblicazione di Ossi di seppia (1925-2025) e del cinquantesimo anniversario del Premio Nobel per la Letteratura a Eugenio Montale (1975-2025).

Un’opera che racconta come il paesaggio delle Cinque Terre abbia ispirato il lavoro di scrittori, pittori, fotografi e poeti. Un racconto polifonico che, attraverso l’arte, rivela l’anima profonda di questo territorio unico.Intervengono il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale Lorenzo Viviani,il Sindaco di Monterosso Francesco Sassarini, il Presidente dei Parchi Letterari Stanislao de Marsanich, i curatori del volume Marco Ferrari ed Emanuela Cavallo, gli esperti del Parco Letterario E. Montale e delle Cinque Terre Cristina Currarini e Carlo Torricelli.