Antetokounmpo da record, ma Bucks cadono a Houston

ROMA (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo nella storia, ma non basta contro i Rockets. Il giocatore greco di Milwaukee, con 48 punti e 17 rimbalzi sul campo di Houston, ha centrato la settima doppia doppia consecutiva, nonostante l’amara sconfitta 112-108 dei suoi. Antetokounmpo raggiunge, così, Kareem Abdul-Jabbar, per record di partite con più di 45 punti nella storia dei Bucks, oltre ad aver collezionato 10 partite con una media di più di 32 punti, più di 13 rimbalzi, più di 7 assist tirando con il 55% dal campo. Nelle altre sfide, i Celtics passano sul campo dei Pacers grazie a una grande prestazione di Jayson Tatum e Jaylen Brown (31 punti e 4 rimbalzi). Philadelphia, senza Joel Embiid, perde in casa contro Utah, mentre New York vince contro Washington.

