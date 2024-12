Apre Morata, poi show Reijnders: tris Milan ed Empoli ko

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan torna subito al successo, dopo il pari contro la Juventus, nel segno di Tijjani Reijnders: doppietta dell’olandese e 3-0 sull’Empoli per Paulo Fonseca e i suoi. Nella nebbia di San Siro scattano subito i rossoneri, che gestiscono il possesso contro una rivale che si dedica a chiudere ogni spazio e difendere in modo arcigno. Emerson Royal e Colombo si costruiscono le prime chances, ma i reali pericoli arrivano dopo il quarto d’ora: Morata e Reijnders spaventano l’Empoli. Proprio l’attaccante spagnolo la sblocca al 19′, con un perfetto tiro dall’interno dell’area che non lascia scampo all’ex Vasquez. Il Milan si porta sull’1-0, ma la reazione toscana è immediata: Anjorin e Colombo si presentano dalle parti di Maignan, ma non sono precisi. Pulisic spreca due volte il bis e il Milan, nonostante l’evidente nervosismo di Paulo Fonseca (ammonito) domina in lungo e in largo. Il meritato raddoppio arriva al 43′, con un’azione molto simile a quella della precedente rete: respinta incerta di Viti e tiro al volo di Reijnders, si va al riposo sul 2-0 rossonero. Nella ripresa l’Empoli, che non ha mai tirato in porta, ne cambia due: fuori il nervoso Colombo e Pezzella, dentro Solbakken e Cacace. Mosse che risvegliano i toscani, che colpiscono una traversa con Maleh, ma capitolano definitivamente al 69′. Letale il contropiede del Milan, con la sfera che arriva da Musah a Reijnders: l’olandese s’invola centralmente, calcia tra le gambe del difensore e non lascia scampo a Vasquez. Siamo sul 3-0 ed ecco la seconda doppietta stagionale per l’ex AZ Alkmaar, vero e autentico trascinatore della mediana rossonera. Da qui in poi i padroni di casa si limitano a controllare nella festa del Meazza, gestendo le energie in vista del match di Coppa Italia (martedì) contro il Sassuolo.

Leao e Chukwueze flirtano col poker in un Milan iperoffensivo, che va vicinissimo alla rete anche con Abraham e il subentrante Camarda (in rovesciata). Di contro, l’Empoli chiude senza benzina e in apnea, concedendo la vittoria ai rivali: 3-0 rossonero a San Siro per Fonseca, che cancella i fischi post-Juventus. Il suo Milan sfodera una delle migliori prestazioni stagionanali, sale a 22 punti e resta settimo. I toscani, di contro, si fermano a quota 16: serataccia per loro al Meazza.



