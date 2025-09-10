Aprilia, debutta la “grintosa” SR GT Replica 2025

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Aprilia SR GT, lo scooter “urban adventure” di Aprilia, debutta nella nuova e grintosa versione Replica 2025, ispirata alle Aprilia RS-GP al via del Campionato del Mondo MotoGP con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Un allestimento unico, che rende le linee di Aprilia SR GT ancora più sportive, per distinguersi in ogni momento grazie all’anima racing che ogni veicolo Aprilia porta con sè.

La colorazione nero opaco di Aprilia SR GT Replica è arricchita dalle stesse grafiche rosse e viola che caratterizzano le carene della Aprilia RS-GP del team ufficiale Aprilia Racing, e dal caratteristico grande logo Aprilia che percorre diagonalmente fiancate e tunnel centrale, per concludersi sulla parte anteriore della pedana. Anche quest’ultima, così come il maniglione passeggero, è rifinita in nero opaco. Esattamente come sulle raffinate MotoGP che nascono nel reparto corse di Noale i cerchi ruota sono verniciati in nero, con dettaglio rosso a contrasto sul canale del cerchio anteriore. A prima vista spiccano anche i dischi freno anteriore e posteriore con profilo a margherita. In linea con l’anima racing, l’allestimento prevede pneumatici con battistrada stradale dal disegno sportivo, in luogo delle coperture “all terrain” lievemente tassellate che caratterizzano le altre versioni, Aprilia SR GT e SR GT Sport.

I loghi degli sponsor del team Aprilia Racing rendono la livrea di Aprilia SR GT Replica 2025 ancora più fedele a quella delle RS-GP che competono sui circuiti di tutto il mondo, mentre a corredo sono forniti anche i numeri di gara dei due piloti ufficiali, il Campione del Mondo Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Un ulteriore tocco estetico che associa fortemente SR GT Replica al mondo MotoGP. Il nuovo Aprilia SR GT Replica 2025 è disponibile presso la rete Aprilia nelle motorizzazioni 125 e 200 al prezzo di 4.549 Euro e 4.849 Euro, franco concessionario.

