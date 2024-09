Argentina e Brasile ko nelle qualificazioni per i Mondiali

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte italiana Argentina e Brasile hanno perso le rispettive gare di qualificazione per i Mondiali di calcio. All’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla, l’Albiceleste ha ceduto per 2-1, di fronte alla Colombia. Nell’Argentina titolari l’interista Lautaro Martinez, il romanista Paredes e soprattutto lo juventino Nico Gonzalez, che ha dunque recuperato dal recente infortunio. In campo solo negli ultimi 5 minuti l’altro giallorosso, ovvero Dybala. A segno per i Cafeteros a metà del primo tempo Yerson Mosquera. Proprio di Nico Gonzalez, al 3′ della ripresa, il colpo del momentaneo pareggio. Al 60′, poi, la rete del decisivo 2-1, firmata su rigore da James Rodriguez. Per l’Argentina è la seconda sconfitta in queste qualificazioni, in otto gare giocate.

Più pesante il ko del Brasile. I verdeoro hanno perso già in quattro occasioni (su otto match disputati). All’Estadio Defensores del Chaco di Asuncion, lo juventino Danilo e compagni si sono arresi per 1-0 di fronte al Paraguay. A decidere la gara il gol di Diego Gomez, giunto al 20′.

Nelle altre sfide della notte, pareggio a reti inviolate fra Venezuela e Uruguay all’Estadio Monumental de Maturin, successo esterno della Bolivia, 2-1 sul Cile, e vittoria interna dell’Ecuador, 1-0 sul Perù. A Santiago del Cile, all’Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, ospiti avanti con la rete di Algaranaz, seguita dal momentaneo pareggio dell’ex Napoli Edu Vargas e dal definitivo 1-2 di Miguelito. All’Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito, infine, l’affermazione dell’Ecuador è arrivata grazie al gol firmato da Enner Valencia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).